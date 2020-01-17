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Μπάρετ: Ο ανατριχιαστικός τραυματισμός του (vid)

Μπάρετ: Ο ανατριχιαστικός τραυματισμός του (vid)

Μπάρετ: Ο ανατριχιαστικός τραυματισμός του (vid)

Δείτε την στιγμή που ο Αρ Τζέι Μπάρετ πατάει άτσαλα στο παρκέ και τραυματίζεται στο δεξί του πόδι.

Ο rookie των Νικς αποχώρησε τραυματίας στα μέσα της τρίτης περιόδου με τους Σανς, όταν και χτύπησε το πόδι του.

Σε προσπάθεια να διεισδύσει στο καλάθι, πάτησε άτσαλα στο παρκέ και γύρισε τον δεξί του αστράγαλο.

Δείτε στο βίντεο τον τραυματισμό του

RJ Barrett Bad Ankle Injury vs Phoenix Suns! Did not Return to Game!

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