Ο rookie των Νικς αποχώρησε τραυματίας στα μέσα της τρίτης περιόδου με τους Σανς, όταν και χτύπησε το πόδι του.
Σε προσπάθεια να διεισδύσει στο καλάθι, πάτησε άτσαλα στο παρκέ και γύρισε τον δεξί του αστράγαλο.
Δείτε στο βίντεο τον τραυματισμό του
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 98vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 138vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 132
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 128vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 122vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 131vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 134
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -vs
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ -
LIVE
ZORKIY KRASNOGORSK 5vs
BORADIGYAKH MOSKVA 1
LIVE
ARDA KARDZHALI 3vs
ΜΠΟΤΕΦ ΓΚΑΜΠAΛΟΒΟ 0
LIVE
ΙΣΤΡΑ 1961 1vs
SLAVOJ VYSEHRAD 0
ΤΕΛΙΚΟ
JARAGUA 1vs
CAPITAL CF 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚAΛΙ 1vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚAΛΙ 0
AS MARSA -vs
ΣΦΑΞΙΕΝ -
ΣΛΑΣΚ ΣΒΙΕΤΟΛΟΒΙΤΣΕ -vs
SOKOL ORZECH -
SOSNICA GLIWICE -vs
MK GORNIK KATOWICE -
ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ -vs
ΚΑΡΙAΝΑ ΕΡΝΤΕΝ -
ΑΑΡΧΟΥΣ -vs
ΒΙΜΠΟΡΓΚ -
ΕΜΕΛΕΚ -vs
ΣΕΤΙΦ -
ΒΑΝΤΟΥΖ -vs
ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ -
ΓΕΝΙΣΕΙ ΚΡΑΝΣΟΓΙAΡΣΚ -vs
ΟΠΤΙΚ ΡAΘΕΝΟ -
ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ -vs
ΡAΝΤΕΡΣ -
ΠΟΝΤΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ -vs
ΚΡΑΚΟΒΙΑ -
ΚΑΙΖΕΡΣΛAΟΥΤΕΡΝ -vs
ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ -
ΜAΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
KAPOSVARI RAKOCZI -
ΧAΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ -vs
LYNGBY -
ΣΧΙ ΜΙΝΧ -vs
ΟΥΛΣΑΝ -
ΛAΧΤΙ -vs
ΧΟΝΚΑ -
ΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΓΚΟΥΑΓΙAΝΑ -vs
ΛAΛΑ -
ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ -vs
ΒΙΤΟΡΟΥΛ ΚΟΝΣΤAΝΤΑ -
SKN ST. POLTEN -vs
ΧΟΡΝ -
WIL -vs
AUSTRIA LUSTENAU -
ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ -vs
ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΠAΞΙ -vs
AKHMAT GROZNY -
ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΠΟΥΕΡΤΟ ΚΑΜΠΕΛΟ -vs
ΓΙΑΡΑΚΟΥAΝΟΣ -
ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ -vs
ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ -
ΒΕΡΛ -vs
ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ -
ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ -vs
ΖAΡΚΟΒΟ -
ΑΑΡAΟΥ -vs
CS UNIV. CRAIOVA -
ΜΙΟΝΤAΛΕΝ -vs
ΡAΟΥΦΟΣ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ -vs
LOKOMOTIVA ZAGREB -
ΡΙΕΚΑ -vs
ΜΠΟΥΝΤΑΦΟΚΙ -
ΣΑΝΤΧAΟΥΖΕΝ -vs
ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -
ΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ -vs
ΛΟΥΚΕΡΝΗ -
ΣAΛΚΕ (ΕΡ.) -vs
08 HOMBURG -
BUDAPEST HONVED -vs
ΧAΙΝΤΟΥΚ -
ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ -vs
ΚΛΟΥΖ -
LAUSANNE-SPORT -vs
ΝΤAΡΜΣΤΑΝΤ 98 -
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ -vs
ΟΣΙΓΕΚ -
ΜAΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
AUSTRIA WIEN II -
ΑΡAΓΚΟΥΑ -vs
GRAN VALENCIA -
ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ -vs
ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ -
ΝΟΜ ΚAΛΙΟΥ -vs
ΛΕΒAΝΤΙΑ ΤAΛΙΝ -
ΜΕΤΣ -vs
ΣΟΣΟ -
SCHEIBLINGKIRCHEN -vs
ΝΤΡAΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ -vs
ΡΟΥΧ ΖΝΖΙΕΣΧΟΒΙΤΣΕ -
ΜΙΤΧΛΙΝΓΚΕΡ ΦΕΝΣΤΕΡ -vs
ΓΚΡΕΙΖΕΡ -
BOCHUM U19 -vs
ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ U19 -
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ Β` -vs
ZWETTL -
ΟΜΠΕΡΧAΟΥΖΕΝ U19 -vs
ΓΟΥΠΕΡΤAΛΕΡ U19 -
ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ -vs
ΠΙΝΖAΟΥ ΣAΛΦΕΛΝΤΕΝ -
ΧAΛΤΕΡΝ -vs
ΡΕΧΝΤΕΝ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΙΙ -vs
ORANIENBURGER FC -
ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ -vs
SIEGENDORF -
ΚΟΥΡΕΣAΡΕ -vs
ΠAΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ -
TRUJILLANOS -vs
HERMANOS COLMENARES -
ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ -vs
ΧAΚΕΝ -
ΧΑΒΕΛΣΕ -vs
ΤΣΕΜΙ ΛΕΙΨΙΑΣ -
SV LEITHAPRODERSDORF -vs
ASK BRUCK/LEITHA -
JAHN HIESFELD -vs
SV SCHERPENBERG 1921 -
ACADEMIA REY -vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ -
DROGHEDA UNITED -vs
DERRY CITY -
ΝΤΑΝΤAΛΚ -vs
UC DUBLIN -
ΜΠΟΛΙΒAΡ -vs
ΜΟΝAΓΚΑΣ -
ILOPANECO -vs
CANGREJERA FC -
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛΕΛΑ ΜΑΡΤΙΝΕΘ ΜAΡΙΟ 2vs
ΜΠΑΓΝΙΣ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΛΙΣ ΚΟΥΕΝΤΙΝ 2vs
LEE DUCKHEE 0
ΤΕΛΙΚΟ
LEYLAH FERNANDEZ 2vs
MAYO HIBI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΟ ΝΤΑΝΙΕΛΕ 2vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
GREETJE MINNEN 2vs
XUN FANG YING 0
ΤΕΛΙΚΟ
WANG XINYU 2vs
ALEXANDRA KIICK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ 2vs
ΓΙΟΥAΝ ΓΙΟΥΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΤΙΝ ΑΝΤΡΕΙ 1vs
ΜΠΟΥΡΓΚΕ ΜΑΤΙΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΙΓΙΑ ΧΙΡΟΚΙ 2vs
ΝΤΙΕΖ ΣΤΙΒΕΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NURIA PARRIZAS-DIAZ 0vs
ELENA GABRIELA RUSE 2
ΤΕΛΙΚΟ
LESLEY PATTINAMA 1vs
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LARA ARRUABARRENA 2vs
ΝΑΙΤΟ ΓΙΟΥΚΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 1vs
ΤΡΟΙΤΣΚΙ ΒΙΚΤΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANNA KALINSKAYA 2vs
ΠAΑΡ ΛAΟΥΡΑ-ΙΩAΝΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
FILIP HORANSKY 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑ 2vs
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΟΥΝΓΚΕΛΙΤΙ ΜAΡΚΟ 2vs
JEFFREY JOHN WOLF 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΝΟΥΡ ΜΠΡAΙΝΤΕΝ 0vs
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΧΛΙAΝΤΣΕΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ 2vs
ΣΙΝΙΚΟΒΑ ΙΖΑΜΠΕΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚΝAΛΙ ΚAΤΙ 2vs
DASHA LOPATETSKAYA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ 2vs
ΓΚAΛΟΒΙΤΣ ΒΙΚΤΟΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ 1vs
ΓΙΟΥΒΑΝ ΚAΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΟΥΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0vs
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΑΚAΟΥΝΤ ΕΝΖΟ 1vs
ΠΟΠΚΟ ΝΤΜΙΤΡΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΣΟΥΒΟΥΟΡΙ ΕΜΙΛ 1vs
ΜΠΕΝΧΕΤΡΙΤ ΕΛΙΟΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2vs
ΜAΝΤΕΝ ΓΙΑΝΙΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡAΤΣΕΒΑ ΒΑΡΒAΡΑ 2vs
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΓΚΝΤAΝ ΑΝΑ 1vs
ΛΙ ΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ 2vs
ΛΙ ΖΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΜΠΟΣ ΝΟΡΜΠΕΡΤ 2vs
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΠΙΛ ΜAΡΙΟΥΣ 1vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΤΖΙΚAΤΑ ΡΙΝΚΙ 0vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΕΒΙΣAΝ ΜΑΡΤΙΝΑ 2vs
ΜΠΟΥΣAΡΝΤ ΕΖΕΝΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΒAΤΣΚΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ 1vs
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΡΣΟΝ ΤΖΟAΝΝΑ 2vs
ΜΙΝΕΛΑ ΜAΝΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
HARRIET DART 2vs
ΓΚAΤΟ-ΜΟΝΤΙΚΟΝΕ ΤΖΙΟΥΛΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 2vs
ΝΤΟΛΕΧΙΝΤΕ ΚΑΡΟΛAΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΣΟΝΟΒΑ ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ 2vs
WANG XIYU 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΣΟΛ ΛΟΥΚΑΣ 0vs
ΜΑΡΤΙΝΕΖ ΠΟΡΤΕΡΟ ΠΕΝΤΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΓΚΕΛ ΣΤΕΦΑΝΙ 1vs
ΝΙΚΟΥΛΕΣΚΟΥ ΜΟΝΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΠΣΤΕΝΚΟ ΒΑΡΒAΡΑ 0vs
BARBORA KREJCIKOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ERNESTS GULBIS 2vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ 2vs
ΛΕΣΤΙΕΝ ΚΟΝΣΤAΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ 2vs
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ 0
Δείτε την στιγμή που ο Αρ Τζέι Μπάρετ πατάει άτσαλα στο παρκέ και τραυματίζεται στο δεξί του πόδι.
Ο rookie των Νικς αποχώρησε τραυματίας στα μέσα της τρίτης περιόδου με τους Σανς, όταν και χτύπησε το πόδι του.
Σε προσπάθεια να διεισδύσει στο καλάθι, πάτησε άτσαλα στο παρκέ και γύρισε τον δεξί του αστράγαλο.
Δείτε στο βίντεο τον τραυματισμό του