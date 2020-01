Η ομάδα του Λος Άντζελες δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στους Μάτζικ, με τον κόσμο εκτός από τον Λέοναρντ και την παρέα του να έχει την ευκαιρία να θαυμάσει και το ταλέντο εντός... αστυνομικού. Ο κύριος που επέβλεπε τον χώρο, προκλήθηκε από την μασκότ των Κλίπερς και δεν χρειάστηκε πολύ για να δώσει ένα ρεσιτάλ χορού.

This police officer pulled out all the dances moves ... just wait for it pic.twitter.com/iyfY6qT44t

— SportsNation (@SportsNation) January 17, 2020