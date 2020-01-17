Ουόριορς - Νάγκετς 131-134: Τα highlights της ματσάρας! (vid)

Η ομάδα του Ντένβερ έκανε μεγάλη ανατροπή και πέρασε από το Σαν Φρανσκίσκο, επικρατώντας με 134-131 στην παράταση.
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 98vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 138vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 132
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 128vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 122vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 131vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 134
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -vs
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ -
LIVE
ΣΑΜΣΟΝΟΒΑ ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ 1vs
WANG XIYU 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛΕΛΑ ΜΑΡΤΙΝΕΘ ΜAΡΙΟ 2vs
ΜΠΑΓΝΙΣ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΛΙΣ ΚΟΥΕΝΤΙΝ 2vs
LEE DUCKHEE 0
ΤΕΛΙΚΟ
LEYLAH FERNANDEZ 2vs
MAYO HIBI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΟ ΝΤΑΝΙΕΛΕ 2vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
GREETJE MINNEN 2vs
XUN FANG YING 0
ΤΕΛΙΚΟ
WANG XINYU 2vs
ALEXANDRA KIICK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ 2vs
ΓΙΟΥAΝ ΓΙΟΥΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΤΙΝ ΑΝΤΡΕΙ 1vs
ΜΠΟΥΡΓΚΕ ΜΑΤΙΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΙΓΙΑ ΧΙΡΟΚΙ 2vs
ΝΤΙΕΖ ΣΤΙΒΕΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NURIA PARRIZAS-DIAZ 0vs
ELENA GABRIELA RUSE 2
ΤΕΛΙΚΟ
LESLEY PATTINAMA 1vs
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LARA ARRUABARRENA 2vs
ΝΑΙΤΟ ΓΙΟΥΚΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 1vs
ΤΡΟΙΤΣΚΙ ΒΙΚΤΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANNA KALINSKAYA 2vs
ΠAΑΡ ΛAΟΥΡΑ-ΙΩAΝΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
FILIP HORANSKY 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑ 2vs
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΟΥΝΓΚΕΛΙΤΙ ΜAΡΚΟ 2vs
JEFFREY JOHN WOLF 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΝΟΥΡ ΜΠΡAΙΝΤΕΝ 0vs
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΧΛΙAΝΤΣΕΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ 2vs
ΣΙΝΙΚΟΒΑ ΙΖΑΜΠΕΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚΝAΛΙ ΚAΤΙ 2vs
DASHA LOPATETSKAYA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ 2vs
ΓΚAΛΟΒΙΤΣ ΒΙΚΤΟΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ 1vs
ΓΙΟΥΒΑΝ ΚAΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΟΥΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0vs
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΑΚAΟΥΝΤ ΕΝΖΟ 1vs
ΠΟΠΚΟ ΝΤΜΙΤΡΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΣΟΥΒΟΥΟΡΙ ΕΜΙΛ 1vs
ΜΠΕΝΧΕΤΡΙΤ ΕΛΙΟΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2vs
ΜAΝΤΕΝ ΓΙΑΝΙΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡAΤΣΕΒΑ ΒΑΡΒAΡΑ 2vs
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΓΚΝΤAΝ ΑΝΑ 1vs
ΛΙ ΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ 2vs
ΛΙ ΖΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΜΠΟΣ ΝΟΡΜΠΕΡΤ 2vs
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΠΙΛ ΜAΡΙΟΥΣ 1vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΤΖΙΚAΤΑ ΡΙΝΚΙ 0vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΕΒΙΣAΝ ΜΑΡΤΙΝΑ 2vs
ΜΠΟΥΣAΡΝΤ ΕΖΕΝΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΒAΤΣΚΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ 1vs
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΡΣΟΝ ΤΖΟAΝΝΑ 2vs
ΜΙΝΕΛΑ ΜAΝΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
HARRIET DART 2vs
ΓΚAΤΟ-ΜΟΝΤΙΚΟΝΕ ΤΖΙΟΥΛΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 2vs
ΝΤΟΛΕΧΙΝΤΕ ΚΑΡΟΛAΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΣΟΛ ΛΟΥΚΑΣ 0vs
ΜΑΡΤΙΝΕΖ ΠΟΡΤΕΡΟ ΠΕΝΤΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΓΚΕΛ ΣΤΕΦΑΝΙ 1vs
ΝΙΚΟΥΛΕΣΚΟΥ ΜΟΝΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΠΣΤΕΝΚΟ ΒΑΡΒAΡΑ 0vs
BARBORA KREJCIKOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ERNESTS GULBIS 2vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ 2vs
ΛΕΣΤΙΕΝ ΚΟΝΣΤAΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ 2vs
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ 0
ΤΕΛΙΚΟ
JARAGUA 1vs
CAPITAL CF 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚAΛΙ 1vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚAΛΙ 0
ZORKIY KRASNOGORSK -vs
BORADIGYAKH MOSKVA -
ARDA KARDZHALI -vs
ΜΠΟΤΕΦ ΓΚΑΜΠAΛΟΒΟ -
AS MARSA -vs
ΣΦΑΞΙΕΝ -
ΣΛΑΣΚ ΣΒΙΕΤΟΛΟΒΙΤΣΕ -vs
SOKOL ORZECH -
SOSNICA GLIWICE -vs
MK GORNIK KATOWICE -
ΕΜΕΛΕΚ -vs
ΣΕΤΙΦ -
ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ -vs
ΚΑΡΙAΝΑ ΕΡΝΤΕΝ -
ΠΟΝΤΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ -vs
ΚΡΑΚΟΒΙΑ -
ΜAΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
KAPOSVARI RAKOCZI -
ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΠΟΥΕΡΤΟ ΚΑΜΠΕΛΟ -vs
ΓΙΑΡΑΚΟΥAΝΟΣ -
ΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΓΚΟΥΑΓΙAΝΑ -vs
ΛAΛΑ -
SKN ST. POLTEN -vs
ΧΟΡΝ -
ΑΑΡAΟΥ -vs
CS UNIV. CRAIOVA -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ -vs
LOKOMOTIVA ZAGREB -
ΣΑΝΤΧAΟΥΖΕΝ -vs
ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -
BUDAPEST HONVED -vs
ΧAΙΝΤΟΥΚ -
ΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ -vs
ΛΟΥΚΕΡΝΗ -
LAUSANNE-SPORT -vs
ΝΤAΡΜΣΤΑΝΤ 98 -
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ -vs
ΟΣΙΓΕΚ -
ΜAΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
AUSTRIA WIEN II -
ΑΡAΓΚΟΥΑ -vs
GRAN VALENCIA -
ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ -vs
ΚΛΟΥΖ -
ΝΟΜ ΚAΛΙΟΥ -vs
ΛΕΒAΝΤΙΑ ΤAΛΙΝ -
SCHEIBLINGKIRCHEN -vs
ΝΤΡAΣΜΠΟΥΡΓΚ -
Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από το απολαυστικό παιχνίδι που έγινε μεταξύ Ουόριορς και Νάγκετς!
Η ομάδα του Ντένβερ έκανε μεγάλη ανατροπή και πέρασε από το Σαν Φρανσκίσκο, επικρατώντας με 134-131 στην παράταση.
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