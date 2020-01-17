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Ουόριορς - Νάγκετς 131-134: Τα highlights της ματσάρας! (vid)

Ουόριορς - Νάγκετς 131-134: Τα highlights της ματσάρας! (vid)

Ουόριορς - Νάγκετς 131-134: Τα highlights της ματσάρας! (vid)

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από το απολαυστικό παιχνίδι που έγινε μεταξύ Ουόριορς και Νάγκετς!

Η ομάδα του Ντένβερ έκανε μεγάλη ανατροπή και πέρασε από το Σαν Φρανσκίσκο, επικρατώντας με 134-131 στην παράταση.

Δείτε τα highlights από το φοβερό παιχνίδι!

Golden State Warriors vs Denver Nuggets Full Game Highlights | January 16, 2019-20 NBA Season

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