«Φαντάζεστε τον Αντετοκούνμπο να έχει γύρω του Κάρι και Τόμπσον;» (pic)

Είμαστε 1.5 χρόνο μακρυά από το νέο συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο και οι συζητήσεις στο ΝΒΑ έχουν φουντώσει για τα καλά για το μέλλον του Έλληνα σταρ στο ΝΒΑ. Οι Μπακς είναι σίγουρο ότι δεν θα ήθελαν να χάσουν τον σούπερ σταρ τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιπες ομάδες του ΝΒΑ δεν θα προσπαθήσουν να πείσουν τον Γιάννη να αλλάξει «σπίτι».

Στο poll του gazzetta.gr επιλέξατε ότι πιο γρήγορα πρωτάθλημα θα πάρει ο Αντετοκούνμπο με τους Μπακς, ο Στίβεν Σμιθ όμως διαφωνεί με αυτή την άποψη και θέλει να τον δει στο Σαν Φρανσίσκο, με την φανέλα των Ουόριορς, αφού οι Κάρι και Τόμπσον στο πλευρό του σταρ του Μιλγουόκι, θα μπορούσαν να πάνε το παιχνίδι του σε άλλο επίπεδο.

«Μπορείς να φανταστείς κάποιον σαν τον Γιάννη να έχει γύρω του τους Κάρι και Τόμπσον;... Το Γκόλντεν Στέιτ θα επέστρεφε στα πρωταθλήματα για τα επόμενα 3-5 χρόνια».

.@stephenasmith wants to see Giannis team up with the Splash Brothers in the Bay pic.twitter.com/FS98cT6yM8

— ESPN (@espn) January 17, 2020