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Το NBA, live στο gazzetta

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Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται απόψε (17/1) με πέντε αναμετρήσεις και το gazzetta.gr σας μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.  

Αναλυτικά

02:30 Νικς - Σανς
03:00 Μπακς - Σέλτικς
03:00 Πέλικανς - Τζαζ
05:30 Ουόριορς - Νάγκετς
05:30 Κλίπερς - Μάτζικ

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