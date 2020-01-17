Το NBA, live στο gazzetta

Αναλυτικά
02:30 Νικς - Σανς
03:00 Μπακς - Σέλτικς
03:00 Πέλικανς - Τζαζ
05:30 Ουόριορς - Νάγκετς
05:30 Κλίπερς - Μάτζικ
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 102vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 74vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 69vs
ΜΙΛAΝΟ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 4vs
ΟΦΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 1vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 98vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 83
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -vs
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ -
LIVE
JARAGUA 1vs
CAPITAL CF 1
LIVE
ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚAΛΙ 0vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚAΛΙ 0
ΠΟΝΤΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ -vs
ΚΡΑΚΟΒΙΑ -
LIVE
ΧAΛΙΣ ΚΟΥΕΝΤΙΝ 1vs
LEE DUCKHEE 0
LIVE
LEYLAH FERNANDEZ 1vs
MAYO HIBI 0
LIVE
ΛAΟ ΝΤΑΝΙΕΛΕ 1vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 0
LIVE
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ 1vs
ΓΙΟΥAΝ ΓΙΟΥΕ 1
LIVE
ΜAΡΤΙΝ ΑΝΤΡΕΙ 1vs
ΜΠΟΥΡΓΚΕ ΜΑΤΙΑΣ 0
LIVE
ΜΟΡΙΓΙΑ ΧΙΡΟΚΙ 1vs
ΝΤΙΕΖ ΣΤΙΒΕΝ 0
LIVE
NURIA PARRIZAS-DIAZ 0vs
ELENA GABRIELA RUSE 1
LIVE
LESLEY PATTINAMA 0vs
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 1
LIVE
LARA ARRUABARRENA 1vs
ΝΑΙΤΟ ΓΙΟΥΚΙ 0
LIVE
ΒΙΛΕΛΑ ΜΑΡΤΙΝΕΘ ΜAΡΙΟ 1vs
ΜΠΑΓΝΙΣ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 0
LIVE
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 0vs
ΤΡΟΙΤΣΚΙ ΒΙΚΤΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GREETJE MINNEN 2vs
XUN FANG YING 0
ΤΕΛΙΚΟ
WANG XINYU 2vs
ALEXANDRA KIICK 0
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ -vs
FILIP HORANSKY -
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -vs
ΜAΝΤΕΝ ΓΙΑΝΙΚ -
ANNA KALINSKAYA -vs
ΠAΑΡ ΛAΟΥΡΑ-ΙΩAΝΝΑ -
ΤΡΟΥΝΓΚΕΛΙΤΙ ΜAΡΚΟ -vs
JEFFREY JOHN WOLF -
ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑ -vs
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ -
ΜΑΚΝAΛΙ ΚAΤΙ -vs
DASHA LOPATETSKAYA -
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ -vs
ΓΙΟΥΒΑΝ ΚAΓΙΑ -
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ -vs
ΓΚAΛΟΒΙΤΣ ΒΙΚΤΟΡ -
ΣΝΟΥΡ ΜΠΡAΙΝΤΕΝ -vs
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ -
ΒΙΧΛΙAΝΤΣΕΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ -vs
ΣΙΝΙΚΟΒΑ ΙΖΑΜΠΕΛΑ -
ΜΙΟΥΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ -
ΡΟΥΣΟΥΒΟΥΟΡΙ ΕΜΙΛ -vs
ΜΠΕΝΧΕΤΡΙΤ ΕΛΙΟΤ -
ΛΕΠΣΤΕΝΚΟ ΒΑΡΒAΡΑ -vs
BARBORA KREJCIKOVA -
ΓΚΡAΤΣΕΒΑ ΒΑΡΒAΡΑ -vs
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ -
ΧΙΤΖΙΚAΤΑ ΡΙΝΚΙ -vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ -
ΚΟΥΑΚAΟΥΝΤ ΕΝΖΟ -vs
ΠΟΠΚΟ ΝΤΜΙΤΡΙ -
ΚΟΠΙΛ ΜAΡΙΟΥΣ -vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
ΖΑΒAΤΣΚΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -vs
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ -
ΛAΡΣΟΝ ΤΖΟAΝΝΑ -vs
ΜΙΝΕΛΑ ΜAΝΤΙ -
ΜΠΟΓΚΝΤAΝ ΑΝΑ -vs
ΛΙ ΑΝ -
ΤΡΕΒΙΣAΝ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΜΠΟΥΣAΡΝΤ ΕΖΕΝΙ -
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ -vs
ΛΙ ΖΕ -
ΓΚΟΜΠΟΣ ΝΟΡΜΠΕΡΤ -vs
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ -
ΣΑΜΣΟΝΟΒΑ ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ -vs
WANG XIYU -
ΒΕΓΚΕΛ ΣΤΕΦΑΝΙ -vs
ΝΙΚΟΥΛΕΣΚΟΥ ΜΟΝΙΚΑ -
ERNESTS GULBIS -vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ -
HARRIET DART -vs
ΓΚAΤΟ-ΜΟΝΤΙΚΟΝΕ ΤΖΙΟΥΛΙΑ -
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ -vs
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ -
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ -vs
ΝΤΟΛΕΧΙΝΤΕ ΚΑΡΟΛAΙΝ -
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ -vs
ΛΕΣΤΙΕΝ ΚΟΝΣΤAΝΤ -
ΡΟΣΟΛ ΛΟΥΚΑΣ -vs
ΜΑΡΤΙΝΕΖ ΠΟΡΤΕΡΟ ΠΕΝΤΡΟ -
Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται απόψε (17/1) με πέντε αναμετρήσεις και το gazzetta.gr σας μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.
Αναλυτικά
02:30 Νικς - Σανς
03:00 Μπακς - Σέλτικς
03:00 Πέλικανς - Τζαζ
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05:30 Κλίπερς - Μάτζικ