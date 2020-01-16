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Ουόριορς: Πολυετές συμβόλαιο σε Λι, επιστροφή Κρις

Ουόριορς: Πολυετές συμβόλαιο σε Λι, επιστροφή Κρις

Ουόριορς: Πολυετές συμβόλαιο σε Λι, επιστροφή Κρις

Οι Ουόριορς υπέγραψαν με πολυετές συμβόλαιο τον Ντέιμιον Λι, ενώ επανέφεραν τον Κρις σαν two way player.

O Nτέιμιον Λι υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τους Ουόριορς, ενώ αυτό επηρεάζει και τον Μαρκίς Κρις.

Ο Λι άφησε μια κενή θέση two way παίκτη που πήρε ο Κρις.

Ο 22χρονος ψηλός θα πάρει αρκετά ματς και με τους Santa Cruz Warriors of the G League.

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