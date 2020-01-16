Ουόριορς: Πολυετές συμβόλαιο σε Λι, επιστροφή Κρις

O Nτέιμιον Λι υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τους Ουόριορς, ενώ αυτό επηρεάζει και τον Μαρκίς Κρις.
Ο Λι άφησε μια κενή θέση two way παίκτη που πήρε ο Κρις.
Ο 22χρονος ψηλός θα πάρει αρκετά ματς και με τους Santa Cruz Warriors of the G League.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΕΚ -
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 4vs
ΟΦΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 1vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 98vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 83
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 117vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 103vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 116
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 106vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 121vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 130
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 115vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 99vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 100vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 107vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 123vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 118vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 119
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΕΚ -
LIVE
ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ 2vs
ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1vs
ΣΤΕAΟΥΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
INTER ZAPRESIC 6vs
DRAVA 0
SKORUK TOMAKOVKA -vs
FC OLYMPIA SAVYNTSI -
SHKUPI SKOPJE -vs
KF FLAMURTARI -
ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ -vs
ΧΟΝΙΣAΝΣΚΑ ΧΟΝΙΤΣΕ -
VLLAZNIA SHKODER -vs
BYLIS BALLSH -
ΜΠΟΤΟΣAΝΙ -vs
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ -
LOKOMOTIVA ZAGREB -vs
KHANGARID FC -
ΑΤΖΜΑΝ -vs
ΣΑΡΙAΧ ΦΚ -
ST. PAULI -vs
ΒΕΧΕΝ -
ΣΕΟΥΛ -vs
ΑΜΒΟΥΡΓΟ -
GRAN VALENCIA -vs
HERMANOS COLMENARES -
ΤΡΟΥA -vs
SELECCION AFE -
ΑΡAΓΚΟΥΑ -vs
LLANEROS GUANARE -
KLOSTERHARDT -vs
ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ -
NEUSS-GNADENTAL -vs
HOLZHEIMER SG -
FC MARL -vs
VIKTORIA RESSE -
EINTRACHT DORTMUND -vs
SC HUSEN KURL -
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛAΡΑ -vs
ACADEMIA REY -
ΜΟΝAΓΚΑΣ -vs
ΦΟΥΝΤAΣΙΟΝ ΑΙΦΙ -
CD NUEVA CONCEPCION -vs
AD SANTA ROSA -
ΖΑΜΟΡΑ -vs
TRUJILLANOS -
JUVENTUDE-RS -vs
BENTO GONCALVES -
ΤΕΛΙΚΟ
MAXIMILIAN MARTERER 1vs
ΜAΝΤΕΝ ΓΙΑΝΙΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΓΚΟΒΣΚΑ ΟΛΙΒΙΑ 0vs
NURIA PARRIZAS-DIAZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΡΓΚΕ ΜΑΤΙΑΣ 2vs
ΟΤΕ ΟΣΚΑΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛAΡ ΖΝΤΕΝΕΚ 0vs
JEFFREY JOHN WOLF 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ 0vs
LARA ARRUABARRENA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ELENA GABRIELA RUSE 2vs
USUE ARCONADA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΠΟΛΙΤAΝΟ ΣΤΕΦΑΝΟ 0vs
ΜΠΑΓΝΙΣ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ 2vs
EN SHUO LIANG 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2vs
ΜΠAΙ ΓΙΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΙΤΟ ΓΙΟΥΚΙ 2vs
ANNA-LENA FRIEDSAM 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΤΙΝ ΑΝΤΡΕΙ 2vs
ΒΑΤΟΥΤΙΝ ΑΛΕΞΕΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΕΝΤΑ ΓΚΟ 0vs
ΤΡΟΥΝΓΚΕΛΙΤΙ ΜAΡΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ 1vs
ΓΙΟΥAΝ ΓΙΟΥΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚΝAΛΙ ΚAΤΙ 2vs
ΜΟΧAΜΕΝΤ ΑΣΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ 2vs
JOAO MENEZES 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ 2vs
ΑΝΤΕΡΣΟΝ ΡΟΜΠΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2vs
AMIR WEINTRAUB 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΡΓΚΟΝΤΖΕ ΕΚΑΤΕΡΙΝ 0vs
ΓΙΟΥΒΑΝ ΚAΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΛAΝΣΚΙ ΠΙΤΕΡ 0vs
ΜΙΟΥΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥ ΤΟΥΝΓΚ-ΛΙΝ 1vs
ΚΟΠΙΛ ΜAΡΙΟΥΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
DASHA LOPATETSKAYA 2vs
ΠΕΡΙΝ ΚΟΝΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛΕΛΑ ΜΑΡΤΙΝΕΘ ΜAΡΙΟ 2vs
NICOLAS MAHUT 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΧΛΙAΝΤΣΕΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ 2vs
ΚΟΣΤΙΟΥΚ ΜAΡΤΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΜΕΖ ΕΜΙΛΙΟ 1vs
ΓΚAΛΟΒΙΤΣ ΒΙΚΤΟΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΝΙΕΛ ΤAΡΟ 0vs
ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
XUN FANG YING 2vs
ΦΟΥΡΛΙΣ ΤΖΕΙΜΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡΕΤΣ ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ 1vs
MAYO HIBI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΒΑΛΙΝΣΚΑ ΜAΓΙΑ 0vs
ΣΙΝΙΚΟΒΑ ΙΖΑΜΠΕΛΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
GREETJE MINNEN 2vs
ΜAΚΦΙ ΚΕΙΛΑΧ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ANNA KALINSKAYA 2vs
ΕΡΡAΝΙ ΣAΡΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PATRICIA MARIA TIG 0vs
LEYLAH FERNANDEZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 0vs
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΡΣΙΣ ΣΤΙΒ 0vs
ΜΠΕΝΧΕΤΡΙΤ ΕΛΙΟΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΓΚΝΤAΝ ΑΝΑ 2vs
ΜΠΕΛΙΝΤΑ ΒΟΛΚΟΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ 2vs
ΝΑΓΚAΛ ΣΟΥΜΙΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΠΣΤΕΝΚΟ ΒΑΡΒAΡΑ 2vs
BASAK ERAYDIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΝΤΣΕΤ ΤΖΕΣΙΚΑ 0vs
ΜΙΝΕΛΑ ΜAΝΤΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
IRINA MARIA BARA 0vs
ΠAΑΡ ΛAΟΥΡΑ-ΙΩAΝΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ 2vs
JOVANA JOVIC 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΑΚΣΟΝΕΝ ΧΕΝΡΙ 0vs
ΧΙΤΖΙΚAΤΑ ΡΙΝΚΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝΤAΡ ΑΝΝΑ 0vs
BARBORA KREJCIKOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΑΚAΟΥΝΤ ΕΝΖΟ 2vs
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΤΑΝΙΛΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 1vs
FILIP HORANSKY 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΟΙΤΣΚΙ ΒΙΚΤΟΡ 2vs
ΚΛΑΧΝ ΜΠΡAΝΤΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΜΠΟΣ ΝΟΡΜΠΕΡΤ 2vs
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΣΟΥΒΟΥΟΡΙ ΕΜΙΛ 2vs
ΜΕΝΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ 0vs
ΝΤΟΛΕΧΙΝΤΕ ΚΑΡΟΛAΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
YANINA WICKMAYER 0vs
ΛΙ ΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΓΚΕΡ ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ 1vs
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΠΚΟ ΝΤΜΙΤΡΙ 2vs
ΖΑΝΓΚ ΖΙΖΕΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡAΤΣΕΒΑ ΒΑΡΒAΡΑ 2vs
ΠΑΚΕ ΚΛΟΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ 1vs
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΡΣΟΝ ΤΖΟAΝΝΑ 2vs
ΡΑΝΤΒAΝΣΚΑ ΟΥΡΣΟΥΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΡΕΝΤΖΙ ΠAΟΛΟ 1vs
ΡΟΣΟΛ ΛΟΥΚΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΤΙΝΕΖ ΠΟΡΤΕΡΟ ΠΕΝΤΡΟ 2vs
JUAN VARILLAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΒAΤΣΚΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ 2vs
ΜΑ ΣΟΥΓΙΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΣAΡΝΤ ΕΖΕΝΙ 2vs
ΙΝΓΚΛΙΣ ΜAΝΤΙΣΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚAΤΟ-ΜΟΝΤΙΚΟΝΕ ΤΖΙΟΥΛΙΑ 2vs
ΝΤΙ ΓΚΙΟΥΣΕΠΕ ΜΑΡΤΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ 1vs
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΓΚΕΛ ΣΤΕΦΑΝΙ 2vs
DENISA SATRALOVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΖ ΖΟAΟ 0vs
ΛΙ ΖΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΡΕΙΡΑ ΣΙΛΒΑ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΟ 1vs
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΣΤΙΕΝ ΚΟΝΣΤAΝΤ 2vs
ΜΟΤ ΜΠΛΕΙΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
YSALINE BONAVENTURE 0vs
ΤΡΕΒΙΣAΝ ΜΑΡΤΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΝΦΜΑΝ ΓΙAΝΙΚ 1vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΣΟΝΟΒΑ ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ 2vs
ΜΠΑΠΤΙΣΤ ΧΕΙΛΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛΣΟΒΑ ΖΑΝΤΟΙΝΟΦ ΑΛΙΟΝΑ 0vs
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ 2vs
ΚAΒΣΙΤΣ ΜΠΛΑΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΦΡΑΝΣΕΣΚΑ 0vs
ΚΟΤΣΙΑΡΕΤΟ ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 1vs
ΝΙΚΟΥΛΕΣΚΟΥ ΜΟΝΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ 0vs
ΒΙΟΛΑ ΜΑΤΕΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΒΙΝΙΚ ΒΑΛΕΡΙΑ 1vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
DANIEL ELAHI GALAN 2vs
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΙΝΚ ΒΑΡΒAΡΑ 1vs
ΑΙAΒΑ ΝΤΕΣΤAΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MARIA OSORIO SERRANO 0vs
WANG XIYU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ 2vs
ΣΤΑΚΟΒΣΚΙ ΣΕΡΓΚΕΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΚΟΡΙΑ 1vs
ERNESTS GULBIS 2
ΤΕΛΙΚΟ
NICOLE GIBBS 0vs
HARRIET DART 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΥΡΑΜAΤΣΟΥ ΧΙΧΙΡΟ 1vs
ΛΟΤΝΕΡ ΑΝΤΟΝΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 2vs
MATTHIAS BACHINGER 0
Οι Ουόριορς υπέγραψαν με πολυετές συμβόλαιο τον Ντέιμιον Λι, ενώ επανέφεραν τον Κρις σαν two way player.
O Nτέιμιον Λι υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τους Ουόριορς, ενώ αυτό επηρεάζει και τον Μαρκίς Κρις.
Ο Λι άφησε μια κενή θέση two way παίκτη που πήρε ο Κρις.
Ο 22χρονος ψηλός θα πάρει αρκετά ματς και με τους Santa Cruz Warriors of the G League.