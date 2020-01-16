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H εντυπωσιακή... πτήση του Γκόρντον στην κορυφή του ΤΟP 10! (vid)

H εντυπωσιακή... πτήση του Γκόρντον στην κορυφή του ΤΟP 10! (vid)

H εντυπωσιακή... πτήση του Γκόρντον στην κορυφή του ΤΟP 10! (vid)

Ο Άαρον Γκόρντον βρίσκεται στην κορυφή του TOP 10 για την καρφωματάρα με τη βοήθεια του ταμπλό!

Εντυπωσιακό για άλλη μια φορά είναι το TOP 10 του ΝΒΑ.

Πολλοί πάλεψαν για την κορυφή, αλλά αυτή πήγε στον Γκόρντον που θύμισε Κόμπι και ΜακΓκρέιντι. Πέταξε τη μπάλα στο ταμπλό, την έπιασε και κάρφωσε.

Απολαύστε τις 10 καλύτερες φάσεις.

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