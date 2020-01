Εντυπωσιακός ο Άαρον Γκόρντον κόντρα στους Λέικερς.

Ο κορυφαίος dunker των Μάτζικ πέταξε την μπάλα στο ταμπλό, την έπιασε και κάρφωσε εντυπωσιακά.

Μια κίνηση που λάτρευαν οι σπουδαίοι Κόμπι Μπράιαντ και Τρέισι ΜακΓκρέιντι!

Aaron Gordon really did that. pic.twitter.com/tA6i3r2qmA

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 16, 2020