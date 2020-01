Άτυχος στάθηκε ο Τζαμάλ Μάρεϊ κόντρα στους Χόρνετς.

Στην προσπάθεια του παίξει άμυνα σε τρίποντο, γύρισε τον αστράγαλο του και στη συνέχεια αναγκάστηκε να αποχωρήσει υποβασταζόμενος από το παρκέ.

Οι Νάγκετς περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.

Jamal Murray had to be helped off the court after an ankle injury. pic.twitter.com/Cp1jXTkn7y

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 16, 2020