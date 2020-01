Λέικερς-Μάτζικ: Αδιανότητη τάπα του ΜακΓκι (vid)

Μπορεί το παρουσιαστικό του να μην είναι και το πλέον αθλητικό, μπορεί στο παρελθόν να έκανε την μία γκάφα μετά την άλλη, ωστόσο ο ΤζαΒέλ ΜακΓκί έχει αλλάξει και μας προσφέρει εξαιρετικές φάσεις. Όπως αυτή στο ματς με τους Μάτζικ όπου και έκανε μια απίστευτη τάπα στον Τέρενς Ρος την στιγμή που ο παίκτης της ομάδας του Ορλάντο πήγαινε να καρφώσει. Μια τάπα που σίγουρα θα είναι στο σημερινό top-10 και γιατί όχι να μην χτυπήσει ακόμα και την πρωτιά.

This Lakers sequence got the whole bench hyped pic.twitter.com/vIJZ853RYH

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 16, 2020