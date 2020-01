Ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της βραδιάς είναι αυτό των Σίξερς με τους Νετς. Ένα ματς που στην πρώτη περίοδο το μετέτρεψαν σε προσωπική μονομαχία οι Σίμονς και Ντινγουίντι έχοντας από 12 πόντους. Ο πρώτος με 6/7 δίποντα και ο δεύτερος με 2/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 2/2 βολές.

Dinwiddie (12 PTS) and Simmons (12 PTS) both got off to starts in the 1st QTR!#WeGoHard x #PhilaUnite pic.twitter.com/9Hy6N50jfp

— NBA TV (@NBATV) January 16, 2020