Σέλτικς-Πίστονς: Η μικρή του Χέιγουορντ κλέβει την παράσταση (vid)

NBA, ένα πρωτάθλημα που εκτός από θέαμα έχει και στιγμές που ξεχωρίζουν. Όπως αυτή με το Γκόρντον Χέιγουορντ να αρχίζει το ζέσταμα για τον αγώνα των Σέλτικς με τους Πίστονς έχοντας την μικρή του κορούλα να προσπαθεί να του κλέψει την μπάλα. Η αλήθεια είναι πως θα μπορούσε να την αφήσει να του την πάρει, αλλά μόλις η μικρή έβαλε τα μεγάλα μέσα που είναι η αγκαλιά, πέτυχε αυτό που ήθελε...

Helping daddy get ready for work!@gordonhayward's @NBAKicks he's wearing tonight were designed by his daughter!

Music by @unitedmasters pic.twitter.com/lQMdElTvr2

— NBA (@NBA) January 16, 2020