Μάβερικς: Επιστρέφει ο Πορζίνγκις μετά από 8 αγώνες

Ο Λετονός πάουερ φόργουορντ απουσίασε από τις προηγούμενες οκτώ αναμετρήσεις των Τεξανών που είχαν ρεκόρ 4-4 σε αυτό το διάστημα.
Ο Πορζίνγκις ταλαιπωρήθηκε το προηγούμενο διάστημα από πρόβλημα στο γόνατο, κάνοντας ένεση με πλάσμα κι αιμοπετάλια.
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 4vs
ΟΦΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 1vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 1
LIVE
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 53vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 53
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 72vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 70vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 2vs
ΞAΝΘΗ 1
LIVE
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 53vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 53
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 72vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 70vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 123vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 107vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 121vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 128vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 97vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 124
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 128vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 4vs
ΟΦΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 1vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 1
ΑΕΚ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
LIVE
ΑΝΔΟΡΑ 37vs
ΤΟΦΑΣ 36
LIVE
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ 20vs
DARUSSAFAKA TEKFEN 11
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 73vs
RYTAS 89
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 81vs
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΕΝΤΟ 58vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ 83
LIVE
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ 61vs
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 66
LIVE
ΒΟΝΝΗ 51vs
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ 38
LIVE
ZARAGOZA 46vs
NEPTUNAS 32
LIVE
SASSARI 31vs
POLSKI CUKIER TORUN 24
ΤΕΛΙΚΟ
NIZHNY NOVGOROD 82vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 76
ΤΕΛΙΚΟ
GAZIANTEP 86vs
VEF RIGA 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 78vs
BAXI MANRESA 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 77vs
DIJON 84
LIVE
ΜΟΝΑΚΟ 0vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΜ 0vs
ΡΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΙAΝ 1vs
ΡΕΜΣ 1
LIVE
ΚΑΡΛAΙΛ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1vs
ΚAΡΝΤΙΦ 0
LIVE
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0vs
ΓΟΥΛΒΣ 0
LIVE
ΟΜΒΕΡΓΚ 2vs
ΜΠΟΧΟΛΤ 2
LIVE
FC MONHEIM 1vs
SW DUSSELDORF 1
LIVE
SCHAFFHAUSEN 1vs
BLACK STARS BASEL 1
LIVE
VOHWINKEL 1vs
SG UNTERRATH U19 0
LIVE
ΦΟΥΝΤAΣΙΟΝ ΑΙΦΙ 0vs
ΛAΛΑ 0
LIVE
GOIANIA 0vs
TAGUATINGA CA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΤAΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ 4vs
STRUMSKA SLAVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ 3vs
ΖΙΧΛAΒΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΕΝΤΣΙΝ 0vs
ΚAΡΒΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΟΜΙΛ ΟΛΣΤΖΙΝ 2vs
ΟΛΙΜΠΙΑ ΕΛΜΠΛAΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΡΙΡAΜ 2vs
ΝΑΚΧΟΝ ΡΑΤΣAΣΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠAΡΤΑΚ ΒAΡΝΑ 2vs
SOZOPOL 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒAΡΝΑ 1vs
CHERNOMORETS BALCHIK 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΜΠΛΙΝ ΜΙΧΑΛΟΒΤΣΕ 1vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ ΜΠΑΡΤΕΖΟΦ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ Β` 3vs
ΒΙΤΟΡΙΑ ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ U23 3
ΤΕΛΙΚΟ
DUNAV 2010 RUSE 3vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΚΟΡΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2vs
TIRANA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΑΡAΟΥ 1vs
ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 6vs
MARITSA PLOVDIV 0
ΤΕΛΙΚΟ
KF FERIZAJ 4vs
RENOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
SKENDERBEU KORCE 4vs
ΤΕΟΥΤΑ ΝΤΟΥΡΕΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΝΤΖ 4vs
ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NYIREGYHAZA 0vs
FK KOSICE 0
ΤΕΛΙΚΟ
SAARBRUCKEN 4vs
GROSSASPACH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΥΡΑ 3vs
ΖΑΛΑΕΓΚΕΡΣΕΓΚΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΕΚΑ 1vs
ΣΛΟΒAΤΣΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ 0vs
PROSTEJOV 2
ΤΕΛΙΚΟ
BUDAPEST HONVED 2vs
PARTIZANI TIRANA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΡΕΝΤΣΒAΡΟΣ 0vs
ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΖΙΝΣΜΠΑΡΙΣΙΚΑ 1vs
ΜΙΝΑΤΖ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΝΤΣΕΝΙ 0vs
SABAH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 0vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ 8vs
ROGASKA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΝΣ 1vs
ΞΑΜAΞ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MOL FEHERVAR 0vs
ΜΠΟΧΟΥΜ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΡΑΚΛΕΣ B` 5vs
ΝΤΕ ΓΚΡAΑΦΣΑΠ B` 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΥΡ. ΚΙΚΕΡΣ 4vs
ROT-WEISS ESSEN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΜΖAΛΕ 3vs
NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ 4
ΤΕΛΙΚΟ
LLANEROS GUANARE 1vs
GRAN VALENCIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΛ ΡΖΕΣΖΟΒ 1vs
ΒΟΛΤΣAΝΚΑ ΒΟΛΚΑ ΠΕΛΚΙΝΣΚΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΟΥΚΣΜΠΟΡΓΚ 0vs
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΠAΒΑ 1vs
ΧΛΟΥΤΣΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ Β` 1vs
CF UNIAO SERPENSE 1
ΤΕΛΙΚΟ
EINTRACHT NORTHEIM 0vs
ROT-WEISS ERFURT 9
ΤΕΛΙΚΟ
SZOMBIERKI BYTOM 18vs
SOSNICA GLIWICE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΡΤΜΠΕΡΓΚ 6vs
ΒAΙΤΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΕΡΧAΟΥΖΕΝ 5vs
RSV MEINERZHAGEN 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟΥΕΡΜΠΑΧ 6vs
PLAUEN 2
ΤΕΛΙΚΟ
HILDEN 0vs
ΒΟΥΠΕΡΤAΛΕΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 2 3vs
SCHONNEBECK 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΧΤΕΝΜΠΕΡΓΚ 6vs
STRAUSBERG 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡAΓΚΟΥΑ 0vs
TRUJILLANOS 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΛΕΙΨΙΑΣ 5vs
ΓΚΡΙΜΑ 3
SKRA ΤΣΕΣΤΟΤΣΟΒΑ -vs
RKS RADOMSKO -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ ΙΙ -vs
LUPO-MARTINI -
ΑΝΓΚΟΣΤΟΥΡΑ -vs
ΜΠΟΛΙΒAΡ -
JUVENTUDE-RS -vs
ΓΚΡΕΜΙΟ -
ΖΑΜΟΡΑ -vs
HERMANOS COLMENARES -
ATLETICO VICTORIA -vs
ATLETICO GUIMAR -
BRUJOS MARIO CALVO -vs
ΦΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΝΟΥΡ ΜΠΡAΙΝΤΕΝ 2vs
ΟΦΝΕΡ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙAΝΙ ΡΕΚΑ-ΛΟΥΚΑ 0vs
ALEXANDRA KIICK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚAΙΟ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ 0vs
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΤΣΟΒΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 1vs
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΛΙΣ ΚΟΥΕΝΤΙΝ 2vs
ΣΑΝΤΙΓΙAΝ ΑΚΙΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΝΓΚ ΝΤAΡΙΑΝ 0vs
ΝΤΙΕΖ ΣΤΙΒΕΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΠΕΝΤΕ ΡΟΙΓΚ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 0vs
ΛAΟ ΝΤΑΝΙΕΛΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ 2vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΠΕΛΟΒΑ, ΓΙAΝΑ 0vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
WANG XINYU 2vs
ΦΑΛΚΟΝΙ ΙΡΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΙΓΙΑ ΧΙΡΟΚΙ 2vs
NOAH RUBIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΕΡΕΡΟ ΑΛΒAΡΕΖ ΕΥΑ 0vs
LESLEY PATTINAMA 2
ΤΕΛΙΚΟ
LEE DUCKHEE 2vs
ΤΖΙΑΝΕΣΙ ΑΛΕΣAΝΤΡΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΒΙΑΤΚΟΒΣΚΙ ΤAΙ-ΣΟΝ 0vs
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ 2vs
ΓΚΑΡΣΙΑ-ΛΟΠΕΖ ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
DUSTIN BROWN 0
Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις επιστρέφει στην αγωνιστική δράση στην αποψινή (16/1, 5:00) αναμέτρηση των Μάβερικς με τους Τζαζ!
Ο Λετονός πάουερ φόργουορντ απουσίασε από τις προηγούμενες οκτώ αναμετρήσεις των Τεξανών που είχαν ρεκόρ 4-4 σε αυτό το διάστημα.
Ο Πορζίνγκις ταλαιπωρήθηκε το προηγούμενο διάστημα από πρόβλημα στο γόνατο, κάνοντας ένεση με πλάσμα κι αιμοπετάλια.