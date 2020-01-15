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Μάβερικς: Επιστρέφει ο Πορζίνγκις μετά από 8 αγώνες

Μάβερικς: Επιστρέφει ο Πορζίνγκις μετά από 8 αγώνες

Μάβερικς: Επιστρέφει ο Πορζίνγκις μετά από 8 αγώνες

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις επιστρέφει στην αγωνιστική δράση στην αποψινή (16/1, 5:00) αναμέτρηση των Μάβερικς με τους Τζαζ!  

Ο Λετονός πάουερ φόργουορντ απουσίασε από τις προηγούμενες οκτώ αναμετρήσεις των Τεξανών που είχαν ρεκόρ 4-4 σε αυτό το διάστημα.

Ο Πορζίνγκις ταλαιπωρήθηκε το προηγούμενο διάστημα από πρόβλημα στο γόνατο, κάνοντας ένεση με πλάσμα κι αιμοπετάλια.

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