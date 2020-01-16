Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

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  • ΚΟΥΑΚAΟΥΝΤ ΕΝΖΟ -

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Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται απόψε (16/1) με 10 αναμετρήσεις και το gazzetta.gr σας μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.  

Αναλυτικά

02:00 Σέλτικς - Πίστονς
02:00 Σίξερς - Νετς
02:30 Χιτ - Σπερς
03:00 Μπουλς - Ουίζαρντς
03:00 Τίμπεργουλβς - Πέισερς
03:00 Θάντερ - Ράπτορς
04:00 Νάγκετς - Χόρντετς
04:30 Ρόκετς - Μπλέιζερς
05:00 Κινγκς - Μάβερικς
05:30 Λέικερς - Μάτζικ

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