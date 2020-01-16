Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

Αναλυτικά
02:00 Σέλτικς - Πίστονς
02:00 Σίξερς - Νετς
02:30 Χιτ - Σπερς
03:00 Μπουλς - Ουίζαρντς
03:00 Τίμπεργουλβς - Πέισερς
03:00 Θάντερ - Ράπτορς
04:00 Νάγκετς - Χόρντετς
04:30 Ρόκετς - Μπλέιζερς
05:00 Κινγκς - Μάβερικς
05:30 Λέικερς - Μάτζικ
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 4vs
ΟΦΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 1vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 98vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 72vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 70vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 2vs
ΞAΝΘΗ 1
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΕΚ -
LIVE
ELENA GABRIELA RUSE 0vs
USUE ARCONADA 0
LIVE
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ 0vs
EN SHUO LIANG 0
LIVE
ΝΑΠΟΛΙΤAΝΟ ΣΤΕΦΑΝΟ 0vs
ΜΠΑΓΝΙΣ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 0
LIVE
ΝΑΙΤΟ ΓΙΟΥΚΙ 0vs
ANNA-LENA FRIEDSAM 0
LIVE
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 0vs
ΜΠAΙ ΓΙΑΝ 0
LIVE
ΜAΡΤΙΝ ΑΝΤΡΕΙ 0vs
ΒΑΤΟΥΤΙΝ ΑΛΕΞΕΙ 0
LIVE
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ 0vs
ΓΙΟΥAΝ ΓΙΟΥΕ 0
LIVE
ΣΟΕΝΤΑ ΓΚΟ 0vs
ΤΡΟΥΝΓΚΕΛΙΤΙ ΜAΡΚΟ 0
LIVE
ΡΟΓΚΟΒΣΚΑ ΟΛΙΒΙΑ 0vs
NURIA PARRIZAS-DIAZ 0
LIVE
MAXIMILIAN MARTERER 0vs
ΜAΝΤΕΝ ΓΙΑΝΙΚ 0
LIVE
ΜΠΟΥΡΓΚΕ ΜΑΤΙΑΣ 0vs
ΟΤΕ ΟΣΚΑΡ 0
LIVE
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ 0vs
LARA ARRUABARRENA 0
LIVE
ΚΟΛAΡ ΖΝΤΕΝΕΚ 0vs
JEFFREY JOHN WOLF 0
ΓΟΥ ΤΟΥΝΓΚ-ΛΙΝ -vs
ΚΟΠΙΛ ΜAΡΙΟΥΣ -
ΓΚΟΜΕΖ ΕΜΙΛΙΟ -vs
ΙΜΕΡ ΕΛΙΑΣ -
ΤΣΒΑΛΙΝΣΚΑ ΜAΓΙΑ -vs
ΣΙΝΙΚΟΒΑ ΙΖΑΜΠΕΛΑ -
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -vs
AMIR WEINTRAUB -
DASHA LOPATETSKAYA -vs
ΠΕΡΙΝ ΚΟΝΙ -
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ -vs
JOAO MENEZES -
ΓΚΟΡΓΚΟΝΤΖΕ ΕΚΑΤΕΡΙΝ -vs
ΓΙΟΥΒΑΝ ΚAΓΙΑ -
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ -vs
ΑΝΤΕΡΣΟΝ ΡΟΜΠΙΝ -
ΜΑΚΝAΛΙ ΚAΤΙ -vs
ΜΟΧAΜΕΝΤ ΑΣΙΑ -
ΒΙΛΕΛΑ ΜΑΡΤΙΝΕΘ ΜAΡΙΟ -vs
NICOLAS MAHUT -
ΠΟΛAΝΣΚΙ ΠΙΤΕΡ -vs
ΜΙΟΥΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΒΙΧΛΙAΝΤΣΕΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ -vs
ΚΟΣΤΙΟΥΚ ΜAΡΤΑ -
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ -vs
ΝΑΓΚAΛ ΣΟΥΜΙΤ -
ΛΑΑΚΣΟΝΕΝ ΧΕΝΡΙ 0vs
ΧΙΤΖΙΚAΤΑ ΡΙΝΚΙ 0
ΦΡΕΤΣ ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ 1vs
MAYO HIBI 1
PATRICIA MARIA TIG 0vs
LEYLAH FERNANDEZ 1
ΤΡΟΙΤΣΚΙ ΒΙΚΤΟΡ 1vs
ΚΛΑΧΝ ΜΠΡAΝΤΛΙ 0
ΜΠΟΝΤAΡ ΑΝΝΑ 0vs
BARBORA KREJCIKOVA 0
XUN FANG YING 1vs
ΦΟΥΡΛΙΣ ΤΖΕΙΜΙ 1
ΝΤAΝΙΕΛ ΤAΡΟ 0vs
ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑ 0
ΝΤAΡΣΙΣ ΣΤΙΒ 0vs
ΜΠΕΝΧΕΤΡΙΤ ΕΛΙΟΤ 0
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 1vs
FILIP HORANSKY 0
ΚΟΥΑΚAΟΥΝΤ ΕΝΖΟ -vs
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΤΑΝΙΛΟ -
ANNA KALINSKAYA -vs
ΕΡΡAΝΙ ΣAΡΑ -
GREETJE MINNEN 1vs
ΜAΚΦΙ ΚΕΙΛΑΧ 1
ΡΟΥΣΟΥΒΟΥΟΡΙ ΕΜΙΛ -vs
ΜΕΝΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ -vs
JOVANA JOVIC -
IRINA MARIA BARA 0vs
ΠAΑΡ ΛAΟΥΡΑ-ΙΩAΝΝΑ 1
ΓΚΡAΤΣΕΒΑ ΒΑΡΒAΡΑ 1vs
ΠΑΚΕ ΚΛΟΕ 0
ΛΕΠΣΤΕΝΚΟ ΒΑΡΒAΡΑ -vs
BASAK ERAYDIN -
ΜΑΡΤΙΝΕΖ ΠΟΡΤΕΡΟ ΠΕΝΤΡΟ -vs
JUAN VARILLAS -
ΠΟΠΚΟ ΝΤΜΙΤΡΙ -vs
ΖΑΝΓΚ ΖΙΖΕΝ -
ΖΑΒAΤΣΚΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -vs
ΜΑ ΣΟΥΓΙΕ -
ΜΠΟΓΚΝΤAΝ ΑΝΑ -vs
ΜΠΕΛΙΝΤΑ ΒΟΛΚΟΚ -
ΣΕ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ -vs
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ -
ΠΟΝΤΣΕΤ ΤΖΕΣΙΚΑ -vs
ΜΙΝΕΛΑ ΜAΝΤΙ -
YANINA WICKMAYER -vs
ΛΙ ΑΝ -
ΛAΡΣΟΝ ΤΖΟAΝΝΑ -vs
ΡΑΝΤΒAΝΣΚΑ ΟΥΡΣΟΥΛΑ -
ΛΟΡΕΝΤΖΙ ΠAΟΛΟ -vs
ΡΟΣΟΛ ΛΟΥΚΑΣ -
ΦΕΡΕΙΡΑ ΣΙΛΒΑ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΟ -vs
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ -
ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΖ ΖΟAΟ -vs
ΛΙ ΖΕ -
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ -vs
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ -
ΓΚΟΜΠΟΣ ΝΟΡΜΠΕΡΤ -vs
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
ΒΕΓΚΕΛ ΣΤΕΦΑΝΙ -vs
DENISA SATRALOVA -
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ -vs
ΝΤΟΛΕΧΙΝΤΕ ΚΑΡΟΛAΙΝ -
ΧAΝΦΜΑΝ ΓΙAΝΙΚ -vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ -
ΜΠΟΛΣΟΒΑ ΖΑΝΤΟΙΝΟΦ ΑΛΙΟΝΑ -vs
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ -
ΜAΓΚΕΡ ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ -vs
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ -
ΜΠΟΥΣAΡΝΤ ΕΖΕΝΙ -vs
ΙΝΓΚΛΙΣ ΜAΝΤΙΣΟΝ -
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ -
YSALINE BONAVENTURE -vs
ΤΡΕΒΙΣAΝ ΜΑΡΤΙΝΑ -
ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΚΟΡΙΑ -vs
ERNESTS GULBIS -
ΤΟΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ΝΙΚΟΥΛΕΣΚΟΥ ΜΟΝΙΚΑ -
MARIA OSORIO SERRANO -vs
WANG XIYU -
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ -vs
MATTHIAS BACHINGER -
ΓΚAΤΟ-ΜΟΝΤΙΚΟΝΕ ΤΖΙΟΥΛΙΑ -vs
ΝΤΙ ΓΚΙΟΥΣΕΠΕ ΜΑΡΤΙΝΑ -
NICOLE GIBBS -vs
HARRIET DART -
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ -vs
ΚAΒΣΙΤΣ ΜΠΛΑΖ -
ΛΕΣΤΙΕΝ ΚΟΝΣΤAΝΤ -vs
ΜΟΤ ΜΠΛΕΙΚ -
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ -vs
ΣΤΑΚΟΒΣΚΙ ΣΕΡΓΚΕΙ -
ΣΑΜΣΟΝΟΒΑ ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ -vs
ΜΠΑΠΤΙΣΤ ΧΕΙΛΙ -
ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ -vs
ΒΙΟΛΑ ΜΑΤΕΟ -
DANIEL ELAHI GALAN -vs
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ -
ΦΛΙΝΚ ΒΑΡΒAΡΑ -vs
ΑΙAΒΑ ΝΤΕΣΤAΝΕ -
ΜΟΥΡΑΜAΤΣΟΥ ΧΙΧΙΡΟ -vs
ΛΟΤΝΕΡ ΑΝΤΟΝΙΑ -
ΝΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΦΡΑΝΣΕΣΚΑ -vs
ΚΟΤΣΙΑΡΕΤΟ ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑ -
ΣΑΒΙΝΙΚ ΒΑΛΕΡΙΑ -vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ -
ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ -vs
ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ -
ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ -vs
ΧΟΝΙΣAΝΣΚΑ ΧΟΝΙΤΣΕ -
Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται απόψε (16/1) με 10 αναμετρήσεις και το gazzetta.gr σας μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.
Αναλυτικά
02:00 Σέλτικς - Πίστονς
02:00 Σίξερς - Νετς
02:30 Χιτ - Σπερς
03:00 Μπουλς - Ουίζαρντς
03:00 Τίμπεργουλβς - Πέισερς
03:00 Θάντερ - Ράπτορς
04:00 Νάγκετς - Χόρντετς
04:30 Ρόκετς - Μπλέιζερς
05:00 Κινγκς - Μάβερικς
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