Χάρντεν: Πρώτος παίκτης με 5 σερί 40άρες κόντρα στην ίδια ομάδα! (pic & vid)

Βλέπει Γκρίζλις και αφηνιάζει ο Τζέιμς Χάρντεν.

Ο Μούσιας πέτυχε 41 κόντρα στις αρκούδες και αυτή ήταν η 5η σερί φορά που τους βάζει 40+!

Με αυτόν τον τρόπο o ηγέτης των Ρόκετς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας με 5 σερί 40άρες κόντρα στην ίδια ομάδα.

James Harden scored 41 against the Grizzlies Tuesday, his 5th straight game with 40+ points vs Memphis.

According to the Elias Sports Bureau, Harden is the 1st player with 5 straight 40-point games against a single opponent since the merger. pic.twitter.com/uwdrGvcRMz

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 15, 2020