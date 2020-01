Αντετοκούνμπο: Ξεπέρασε Κάρι με την 37άρα σε 21 λεπτά! (pic)

Εντυπωσιακός ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους Νικς, αφού είχε 37 πόντους σε 22 λεπτά.

Με αυτόν τον τρόπο προσπέρασε τον Κάρι και πλέον έχει 7 ματς με 30+ πόντους σε λιγότερα από 30 λεπτά.

Ο ηγέτης των Ουόριορς μετρά 6 τέτοια ματς!

Giannis scored 37 PTS in 22 minutes tonight.

Most games with 30+ PTS in less than 30 minutes in a single season since 1976-77:

7 - Giannis Antetokounmpo, 2019-20

6 - Stephen Curry, 2015-16

5 - Paul Westphal, 1977-78

5 - Freeman Williams, 1980-81

5 - George Gervin, 1981-82 pic.twitter.com/dhy8eqFdAf

— NBA.com/Stats (@nbastats) January 15, 2020