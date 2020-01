Τζαζ: Προελαύνουν στην Δύση με 10 σερί νίκες! (pic)

Τεράστια σεζόν κάνουν οι Τζαζ, που μέχρι στιγμής δείχνουν η μεγάλη έκπληξη της σεζόν στο ΝΒΑ. Μετά την νίκη τους επί των Νετς με 118-107, μέσα στο Μπρούκλιν επιβεβαίωσαν την δυναμική τους και πηγαίνουν από νίκη σε νίκη.

Έχουν «σκαρφαλώσει» στην 2η θέση της βαθμολογίας στην Δύση έχοντας αφήσει από κάτω τους τους Νάγκετς, τους Κλίπερς, τους Ρόκερς και τους Μάβερικς που ακολουθούν.

Η Γιούτα έχει ρεκόρ 28-12 και έχει φτάσει εκεί με 10 συνεχόμενες νίκες, ενώ στα τελευταία 16 ματς έχει ρεκόρ 15-1, δείχνοντας ότι βάζει το όνομα της δυνατά στον ανταγωνισμό και όπως πληροφορεί τους αντιπάλους ο Γκομπέρ... μόλις άρχισαν.

Μένει να δούμε αν θα καταφέρουν να κρατήσουν την δυναμική αυτή αρκετά, για να πρωταγωνιστήσουν μέχρι το τέλος.

We are only getting started... #ontothenextone

— Rudy Gobert (@rudygobert27) January 15, 2020