Μοράντ σε Χάρντεν: «Πείτε σε αυτό τον καρ@@@λη για εμένα» (vid)

Οι Γκρίζλις με τους Ρόκετς πρωταγωνίστησαν σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, που βρήκε τις «Αρκούδες» νικήτριες με 121-110. Από την αρχή του παιχνιδιού Μοράντ και Χάρντεν ξεκίνησαν να κοντράρονται, με τον πρώτο να ξεσπά μετά από σουτ του.

Ο «Μούσιας» του έδωσε τον χώρο να σουτάρει, εκείνος το έκανε, ευστόχησε και μετά νευριασμένος φάνηκε να μιλάει για τον Χάρντεν.

«Πείτε σε αυτόν τον κα@@@λη για εμένα», φώναξε ο Μοράντ, που προφανώς πίστεψε ότι τον υποτίμησε ο αντίπαλος του δίνοντας του το σουτ. Για την ιστορία ο παίκτης των Γκρίζλις τέλειωσε το ματς με 26 πόντους και 3/4 τρίποντα, ενώ ο Χάρντεν είχε 41 πόντους με 5/19 τρίποντα.

“Tell that motherf***er about me.”- Ja Morant

When Harden gave him space from the 3 point line pic.twitter.com/vRqpU7ExkC

— NBA RETWEET (@RTNBA) January 15, 2020