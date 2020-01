Το φθινόπωρο του 2020 θα κυκλοφορήσει το πρώτο signature shoe του Τζοέλ Εμπίντ από την Under Armour.

Mε αυτόν τον τρόπο ο ψηλός των Σίξερς θα μπει σε μια ξεχωριστή λίστα.

Θα γίνει ο πρώτος σέντερ μετά τον Ντουάιτ Χάουαρντ με το δικό του παπούτσι, κάτι που ανακοίνωσε ο ίδιος.

Joel Embiid will become the first center since Dwight Howard to get a signature shoe @brkicks pic.twitter.com/3RS8s3WIUL

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 15, 2020