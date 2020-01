Λέοναρντ: Έγραψε ιστορία με το 43άρι! (pic & vid)

Εντυπωσιακά πράγματα έκανα ο Λέοναρντ κόντρα στους Καβς.

Ο ηγέτης των Κλίπερς έγινε ο τρίτος παίκτης από τη σεζόν 1954-55 μέχρι σήμερα που σκοράρει 43 πόντους σε λιγότερα από 29 λεπτά.

Οι άλλοι 2 είναι ο Κλέι Τόμπσον (2 φορές) και Κέμπα Ουόκερ..

Εκπληκτικός ο Klaw!

Kawhi Leonard is the third player since 1954-55 (shot-clock era) to score 43 or more points in under 29 minutes played, joining Klay Thompson (twice) and Kemba Walker. #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/zxZh531TJt

— NBA.com/Stats (@nbastats) January 15, 2020