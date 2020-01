Μπακς-Νικς: 20άρης σε 15 λεπτά ο Greek Freak (vids)

Προς ολοταχώς για ακόμα μία μεγάλη εμφάνιση πηγαίνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας φόργουορντ είχε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα των Μπακς με τους Νικς 20 πόντους δείχνοντας πως στην μέρα του δεν είχε αντίπαλο. Για την ακρίβεια ο Γιάνναρος χρειάστηκε 15 λεπτά, έχοντας στο διάστημα αυτό 5/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 7/9 βολές. Επίσης κατέβασε 8 ριμπάουντ, έδωσε 3 ασίστ, έριξε 1 τάπα και δεν έκανε το παραμικρό λάθος. Ε τι άλλο να έκανε;

The Greek Freak's first half:

He can do that too #FearTheDeer pic.twitter.com/Kr9RRbqQA9

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 15, 2020