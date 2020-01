Ωραία μάχη ανάμεσα στους Τζα Μοράντ και Τζέιμς Χάρντεν παρακολούθησαν στο πρώτο δωδεκάλεπτο οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο Μέμφις και τον αγώνα των Γκρίζλις με τους Ρόκετς. Ο ρούκι των «αρκούδων» είχε 11 πόντους με 33/ δίποντα, 1/1 τρίποντο και 2/2 βολές, ενώ ο… Μούσιας είχε 17 με 4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 3/3 βολές.

James Harden (17 PTS, 6-8 FGM) and Ja Morant (11 PTS, 4-4 FGM) duel in the 1st quarter on @NBATV! pic.twitter.com/XHXX7Ecj0C

— NBA (@NBA) January 15, 2020