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Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

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Οι Μπακς επικράτησαν των Νικς, ενώ οι Μάβερικς νίκησαν τους Ουόριορς. Δείτε τα αποτελέσματα των ματς του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.

Τα αποτελέσματα

Χοκς-Σανς 123-110
Νετς-Τζαζ 107-118
Γκρίζλις-Ρόκετς 121-110
Μπακς-Νικς 128-102
Ουόριορς-Μάβερικς 97-124
Κλίπερς-Καβς 128-103

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