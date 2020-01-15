Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Τα αποτελέσματα
Χοκς-Σανς 123-110
Νετς-Τζαζ 107-118
Γκρίζλις-Ρόκετς 121-110
Μπακς-Νικς 128-102
Ουόριορς-Μάβερικς 97-124
Κλίπερς-Καβς 128-103
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 2vs
ΞAΝΘΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 86vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 60vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 55
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 75vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 88vs
ΜΙΛAΝΟ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 86vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 92vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠAΡΜΑ 2vs
LECCE 0
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 123vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 107vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 128vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 121vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 128vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 97vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 124
ΛΑΜΙΑ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΦΗ -
ΑΕΚ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
GALATASARAY -vs
RYTAS -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
ΤΟΦΑΣ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
NIZHNY NOVGOROD -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
BAXI MANRESA -
GAZIANTEP -vs
VEF RIGA -
ΠΑΟΚ -vs
DIJON -
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -vs
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -
ΒΟΝΝΗ -vs
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -
ZARAGOZA -vs
NEPTUNAS -
SASSARI -vs
POLSKI CUKIER TORUN -
ΑΜΙAΝ -vs
ΡΕΜΣ -
ΝΙΜ -vs
ΡΕΝ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΚΑΡΛAΙΛ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΚAΡΝΤΙΦ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙAΝΙ ΡΕΚΑ-ΛΟΥΚΑ 0vs
ALEXANDRA KIICK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚAΙΟ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ 0vs
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΤΣΟΒΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 1vs
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΛΙΣ ΚΟΥΕΝΤΙΝ 2vs
ΣΑΝΤΙΓΙAΝ ΑΚΙΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΝΓΚ ΝΤAΡΙΑΝ 0vs
ΝΤΙΕΖ ΣΤΙΒΕΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΠΕΝΤΕ ΡΟΙΓΚ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 0vs
ΛAΟ ΝΤΑΝΙΕΛΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ 2vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΠΕΛΟΒΑ, ΓΙAΝΑ 0vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
WANG XINYU 2vs
ΦΑΛΚΟΝΙ ΙΡΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΙΓΙΑ ΧΙΡΟΚΙ 2vs
NOAH RUBIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΕΡΕΡΟ ΑΛΒAΡΕΖ ΕΥΑ 0vs
LESLEY PATTINAMA 2
ΤΕΛΙΚΟ
LEE DUCKHEE 2vs
ΤΖΙΑΝΕΣΙ ΑΛΕΣAΝΤΡΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΝΟΥΡ ΜΠΡAΙΝΤΕΝ 2vs
ΟΦΝΕΡ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΒΙΑΤΚΟΒΣΚΙ ΤAΙ-ΣΟΝ 0vs
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ 2vs
ΓΚΑΡΣΙΑ-ΛΟΠΕΖ ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
DUSTIN BROWN 0
ΦΡΕΤΣ ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ 1vs
MAYO HIBI 1
XUN FANG YING 1vs
ΦΟΥΡΛΙΣ ΤΖΕΙΜΙ 1
IRINA MARIA BARA 0vs
ΠAΑΡ ΛAΟΥΡΑ-ΙΩAΝΝΑ 1
GREETJE MINNEN 1vs
ΜAΚΦΙ ΚΕΙΛΑΧ 1
PATRICIA MARIA TIG 0vs
LEYLAH FERNANDEZ 1
ΤΡΟΙΤΣΚΙ ΒΙΚΤΟΡ 1vs
ΚΛΑΧΝ ΜΠΡAΝΤΛΙ 0
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 1vs
FILIP HORANSKY 0
ΝΤAΝΙΕΛ ΤAΡΟ 0vs
ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑ 0
ΛΑΑΚΣΟΝΕΝ ΧΕΝΡΙ 0vs
ΧΙΤΖΙΚAΤΑ ΡΙΝΚΙ 0
ΓΚΡAΤΣΕΒΑ ΒΑΡΒAΡΑ 1vs
ΠΑΚΕ ΚΛΟΕ 0
ΜΠΟΝΤAΡ ΑΝΝΑ 0vs
BARBORA KREJCIKOVA 0
ΝΤAΡΣΙΣ ΣΤΙΒ 0vs
ΜΠΕΝΧΕΤΡΙΤ ΕΛΙΟΤ 0
ANNA KALINSKAYA -vs
ΕΡΡAΝΙ ΣAΡΑ -
ΣΕ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ -vs
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ -
ΓΟΥ ΤΟΥΝΓΚ-ΛΙΝ -vs
ΚΟΠΙΛ ΜAΡΙΟΥΣ -
ΠΟΠΚΟ ΝΤΜΙΤΡΙ -vs
ΖΑΝΓΚ ΖΙΖΕΝ -
ΛΕΠΣΤΕΝΚΟ ΒΑΡΒAΡΑ -vs
BASAK ERAYDIN -
ΖΑΒAΤΣΚΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -vs
ΜΑ ΣΟΥΓΙΕ -
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -vs
AMIR WEINTRAUB -
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ -vs
JOVANA JOVIC -
ΚΟΥΑΚAΟΥΝΤ ΕΝΖΟ -vs
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΤΑΝΙΛΟ -
ΛAΡΣΟΝ ΤΖΟAΝΝΑ -vs
ΡΑΝΤΒAΝΣΚΑ ΟΥΡΣΟΥΛΑ -
ΠΟΝΤΣΕΤ ΤΖΕΣΙΚΑ -vs
ΜΙΝΕΛΑ ΜAΝΤΙ -
ΡΟΥΣΟΥΒΟΥΟΡΙ ΕΜΙΛ -vs
ΜΕΝΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
DASHA LOPATETSKAYA -vs
ΠΕΡΙΝ ΚΟΝΙ -
ΣΤΟΜΙΛ ΟΛΣΤΖΙΝ -vs
ΟΛΙΜΠΙΑ ΕΛΜΠΛAΚ -
ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ -vs
ΖΙΧΛAΒΑ -
SKRA ΤΣΕΣΤΟΤΣΟΒΑ -vs
RKS RADOMSKO -
ΛΟΝΤΖ -vs
ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ -
ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ -vs
TIRANA -
ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ -vs
PROSTEJOV -
ΚΛΟΥΚΣΜΠΟΡΓΚ -vs
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ -
Οι Μπακς επικράτησαν των Νικς, ενώ οι Μάβερικς νίκησαν τους Ουόριορς. Δείτε τα αποτελέσματα των ματς του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.
Τα αποτελέσματα
Χοκς-Σανς 123-110
Νετς-Τζαζ 107-118
Γκρίζλις-Ρόκετς 121-110
Μπακς-Νικς 128-102
Ουόριορς-Μάβερικς 97-124
Κλίπερς-Καβς 128-103