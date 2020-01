Τρίποντο ξανά ο Χάουαρντ, «τρελό» ποσοστό από τους σέντερ των Λέικερς! (vid & pic)

Οι σέντερ των Λέικερς κάνουν πολύ καλή δουλειά από την περίμετρο, αφού με τις προσπάθειες που έχουν πάρει έχουν καταφέρει να έχουν το καλύτερο ποσοστό τρίποντων στην ομάδα. Ο Ντουάιτ Χάουρντ πήρε άλλο ένα κόντρα στους Καβαλίερς, όπου και ευστόχησε και πλέον, το προσωπικό του ποσοστό φτάνει στο 60%, με 3/5 τρίποντα, ενώ ο ΜακΓκι έχει βάλει 2/3 και έχει 66.7%.

Οι δύο ψηλοί των Λέικερς τα πηγαίνουν εξαιρετικά, παίρνουν μετρημένες προσπάθειες και καταφέρνουν να εντυπωσιάζουν με την ευστοχία τους.

Small sample size alert: LAL’s best 3-point shooters this season by % have been … their centers? Dwight Howard is 3 for 5 (60%) after his make tonight, and JaVale McGee 2 for 3 (66.7%).

