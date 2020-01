Οι Καβαλίερς αντιμετώπισαν τους Λέικερς και οι πρώην συμπαίκτες είχαν την ευκαιρία να βρεθούν μεταξύ τους και να τα πουν. Ο ΛεΜπρον Τζέιμς συνάντησε τους Λοβ και Τόμπσον και μεταξύ τους υπήρξε μόνο καλή διάθεση, ενώ έχουν κρατήσει και τις ιδιαίτερες χειραψίες τους.

LeBron still does his handshakes with Kevin Love and Tristan Thompson pic.twitter.com/qlHqdWAiLY

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 14, 2020