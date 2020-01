Οι Λέικερς έκαναν πολύ καλό παιχνίδι κόντρα στους Καβαλίερς και δημιούργησαν και όμορφες φάσεις, αφού ο ΛεΜπρον Τζέιμς είχε κέφια. Γι' αυτό και ο Γκριν όταν έκλεψε την μπάλα, έκανε... υπομονή, είδε τι ήθελε να κάνει ο «Βασιλιάς» και δημιούργησε το alley oop κάρφωμα για εκείνον.

Δείτε την φάση:

Danny Green knew exactly what LeBron was trying to do here pic.twitter.com/g0FOed61OW

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 14, 2020