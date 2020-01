«Άρρωστο» step back από τον Λόνζο Μπολ! (vid)

Οι Πέλικανς πήραν την νίκη από τους Πίστονς, περιμένουν την επιστροφή του Ουίλιαμσον και βλέπουν τον Μπολ να ανεβαίνει παιχνίδι με το παιχνίδι.

Ο νεαρός γκαρντ σε ακόμα ένα ματς ήταν καλός με γεμάτη στατιστική (17 πόντους, 12 ριμπάουντ και 9 ασίστ) και όμορφες φάσεις στο παρκέ. Ο Λόνζο έγινε πρωταγωνιστής όταν ξεφορτώθηκε τον αντίπαλο του, έκανε το step back και πέτυχε το τρίποντο.

Ο Γουντ ακόμα προσπαθεί να καταλάβει πως βρέθηκε τόσο μακριά του:

Lonzo waved off Jaxson Hayes, then hit 'em with the step back pic.twitter.com/uOHts6zzTP

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 14, 2020