Γκίλτζιους-Αλεξάντερ: Ιστορικό triple double με 20 ριμπάουντ! (pic & vid)

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Ο γκαρντ της Οκλαχόμα εκανε πράματα και θάματα κόντρα στους λύκους, γράφοντας ιστορία.

Έγινε ο 2ος γκαρντ στην ιστορία μετά τον Ουέστμπρουκ με triple double 20+ πόντων και 20+ ριμπάουντ τα τελευταία 30 χρόνια.

Επιπλέον έγινε ο νεότερος παίκτης όλων των εποχών στη λίγκα με triple double συνδυασμένο με 20+ ριμπάουντ, ξεπερνώντας τον Σακίλ Ο'Νίλ.

Τα 20 ριμπάουντ που μάζεψε είναι ρεκόρ καριέρας.

Shai Gilgeous-Alexander joins Russell Westbrook as the only guards with a 20-point, 20-rebound triple-double over the last 30 seasons.

He is also the youngest player in NBA history with a 20-rebound triple-double, passing Shaquille O'Neal (via @EliasSports) pic.twitter.com/1koaz0Zweg

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 14, 2020