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Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

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Οι Πέλικανς συνέχισαν με νίκη και περιμένουν την επιστροφή του Ουίλιαμσον, ενώ οι Λέικερς έκαναν την 9η συνεχόμενη νίκη τους. Δείτε τα αποτελέσματα της βραδιάς.  

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Πίστονς - Πέλικανς 110-117
Πέισερς - Σίξερς 101-95
Σέλτικς - Μπουλς 113-101
Τίμπεργουλβς - Θάντερ 104-117
Μπλέιζερς- Χόρνετς 115-112
Κινγκς - Μάτζικ 112-114
Λέικερς - Καβαλίερς 128-99

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