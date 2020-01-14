Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:
Πίστονς - Πέλικανς 110-117
Πέισερς - Σίξερς 101-95
Σέλτικς - Μπουλς 113-101
Τίμπεργουλβς - Θάντερ 104-117
Μπλέιζερς- Χόρνετς 115-112
Κινγκς - Μάτζικ 112-114
Λέικερς - Καβαλίερς 128-99
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠAΡΜΑ 2vs
LECCE 0
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 110vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 101vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 113vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 104vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 112vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 115vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 128vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 99
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
UMANA REYER VENEZIA -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
UNICAJA -vs
JOVENTUT BADALONA -
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -vs
SIG STRASBOURG -
ΑΕΚ -vs
BANDIRMA B.I.K. -
BESIKTAS -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
LIETKABELIS -vs
FILOU OOSTENDE -
MORNAR BAR -vs
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -vs
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
NYMBURK -
ΟΡΤΕΖ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΡΟΤΣΝΤΕΙΛ -
ΚΟΒΕΝΤΡΙ -vs
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ -
ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ -vs
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ -
ΜΠΛAΚΠΟΥΛ -vs
ΡΕΝΤΙΝΓΚ -
ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ -
LIVE
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 1vs
ΜΟΥΡΑΜAΤΣΟΥ ΧΙΧΙΡΟ 1
LIVE
ΒΙΟΛΑ ΜΑΤΕΟ 1vs
NICOLA KUHN 1
LIVE
ΝΤΙ ΓΚΙΟΥΣΕΠΕ ΜΑΡΤΙΝΑ 0vs
ΟΣΟΥΙΓΚΕ ΓΟΥAΤΝΕΙ 1
LIVE
ΖΑΠAΤΑ ΜΙΡAΛΕΣ ΜΠΕΡΝΑΜΠΕ 1vs
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ 1
LIVE
ΑΙAΒΑ ΝΤΕΣΤAΝΕ 1vs
ΡΑΚΧΙΜΟΒΑ ΚΑΜΙΛΑ 0
LIVE
MATTHIAS BACHINGER 0vs
JASON KUBLER 0
LIVE
ΤAΜΠΕΡΝΕΡ ΚAΡΛΟΣ 0vs
ΧAΝΦΜΑΝ ΓΙAΝΙΚ 0
LIVE
NICOLE GIBBS 0vs
ΜΠΟΥΣΚΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 0
LIVE
ΧΟΑΝΓΚ ΑΝΤΟΥAΝ 0vs
ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
YSALINE BONAVENTURE 2vs
ΠAΡΙ ΝΤΑΙAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΡΕΝΤΖΙ ΠAΟΛΟ 2vs
ΜΕΝΕΝΤΕΖ-ΜΑΣΕΙΡΑΣ ΑΝΤΡΙAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛΚΒAΝΤΖΕ ΜΑΡΙAΜ 0vs
ΝΤΟΛΕΧΙΝΤΕ ΚΑΡΟΛAΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ 2vs
ΚΟΛΑΡΙΝΙ ΑΝΤΡΕΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΑΜΟΥΡΑ ΚΟΥΟΚΑ 0vs
ΜΠΑΠΤΙΣΤ ΧΕΙΛΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 2vs
MONA BARTHEL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΣΟΛ ΛΟΥΚΑΣ 2vs
ΛΑΜΑΣΙΝ ΤΡΙΣΤΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛΣΟΒΑ ΖΑΝΤΟΙΝΟΦ ΑΛΙΟΝΑ 2vs
ΟΖΓΚΕΝ ΠΕΜΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ 2vs
ΤΟΡΠΕΓΚAΡΝΤ ΜΙΧΑΕΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ 2vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΓΚΕΡ ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ 2vs
MATTHEW EBDEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
JAQUELINE CRISTIAN 0vs
ΤΡΕΒΙΣAΝ ΜΑΡΤΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΜΚΕ ΤΟΜΠΙΑΣ 0vs
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΜΠΟΣ ΝΟΡΜΠΕΡΤ 2vs
JUAN PABLO FICOVICH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΡΕΙΡΑ ΣΙΛΒΑ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΟ 2vs
NAM JI SUNG 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ 2vs
ΛAΤΣΚΟ ΛΟΥΚΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DENISA SATRALOVA 2vs
HAN XIN-YUN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΓΚΕΛ ΣΤΕΦΑΝΙ 1vs
ΓΙΑΚΟΥΠΟΒΙΤΣ ΝΤΑΛΙΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΙΝΙΝΑ ΑΝΧΕΛΙΝΑ 0vs
ΝΙΚΟΥΛΕΣΚΟΥ ΜΟΝΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΣΟΝΟΒΑ ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ 2vs
ΛΟΥ ΖΙΑ-ΖΙΝΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 2vs
ΡAΙΝΑ ΑΝΚΙΤΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ 1vs
ΙΝΓΚΛΙΣ ΜAΝΤΙΣΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΣAΡΝΤ ΕΖΕΝΙ 2vs
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΤΙΝΕΖ ΠΟΡΤΕΡΟ ΠΕΝΤΡΟ 2vs
ΛΕΝΖ ΧΟΥΛΙAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚΟΥΛΚΕΙΤ ΤΡΙΣΤΑΝ 1vs
JUAN VARILLAS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΤΣΙΑΡΕΤΟ ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑ 2vs
ΣΚΟΥΦΣ ΜΠΙΜΠΙAΝΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΑΝΤΙ ΛΙΑΜ 0vs
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΓΚΕΝΚΑΜΠ ΡΙΤΣΕΛ 0vs
WANG XIYU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ 2vs
MARTIN KLIZAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΒΙΝΙΚ ΒΑΛΕΡΙΑ 2vs
ΜΠAΙΝΣ ΝAΙΚΤΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARIA OSORIO SERRANO 2vs
ΚΟΣΤΙΤΣ ΝΑΤAΛΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΝΓΚ ΝΤΟΝΑΛΝΤ 1vs
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
DANIEL ELAHI GALAN 2vs
ΜΠAΛΝΤΙ ΦΙΛΙΠΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MATS MORAING 0vs
ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΖ ΖΟAΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΙΝΚ ΒΑΡΒAΡΑ 2vs
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΒΣΙΤΣ ΜΠΛΑΖ 2vs
JAY CLARKE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ALEXANDRA KRUNIC 0vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΤΝΕΡ ΑΝΤΟΝΙΑ 2vs
ΚAΒΑ ΚΑΤΑΡΖΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΦΡΑΝΣΕΣΚΑ 1vs
ΓΚΡAΜΠΧΕΡ ΤΖΟΥΛΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΜΠΙAΝΟ ΤΟΜΑΣ 0vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙ ΖΕ 1vs
DUDI SELA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚAΤΟ-ΜΟΝΤΙΚΟΝΕ ΤΖΙΟΥΛΙΑ 2vs
ΛΙΟΥ ΦAΝΓΚΤΖΧΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
BERNARD TOMIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΝ ΝΤΕ ΤΖΑΝΤΣΧΟΥΛΠ ΜΠΟΤΙΚ 1vs
ΛΕΣΤΙΕΝ ΚΟΝΣΤAΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΚΟΡΙΑ 2vs
ΡΑΜΑΝAΘΑΝ ΡΑΜΚΟΥΜAΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ 2vs
ΣΕΙΜΠΟΟΥΘ ΓΟΥAΙΛΝΤ ΤΙAΓΚΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MAIAR ABDELAZIZ 0vs
ΛΙ ΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ERNESTS GULBIS 2vs
ΚΡΕΣΙ ΜΑΞΙΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΤ ΜΠΛΕΙΚ 2vs
ΣΟΟΥΖΑ ΠΕΝΤΡΟ 0
ΠΕΡΕΖ ΕΛΛΕΝ -vs
YANINA WICKMAYER -
ΚΟΣΤΟΒΑ ΕΛΙΤΣΑ -vs
HARRIET DART -
ΤΖΑΝΤΡΑΜΟΥΛΙΑ ΟΛΙΒΙΑ -vs
ΜΠΕΛΙΝΤΑ ΒΟΛΚΟΚ -
ΜΠΟΓΚΝΤAΝ ΑΝΑ -vs
IVANA POPOVIC -
ΣΤΑΚΟΒΣΚΙ ΣΕΡΓΚΕΙ -vs
ΡΟΛΑ ΜΠΛΑΖ -
ΜΠΟΥΡΧΙΕΡ, ΧAΡΙ -vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣAΝΤΑ ΦΕ 2vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚAΛΙ 1
ZILINA -vs
SPORT PODBREZOVA -
Οι Πέλικανς συνέχισαν με νίκη και περιμένουν την επιστροφή του Ουίλιαμσον, ενώ οι Λέικερς έκαναν την 9η συνεχόμενη νίκη τους. Δείτε τα αποτελέσματα της βραδιάς.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς:
Πίστονς - Πέλικανς 110-117
Πέισερς - Σίξερς 101-95
Σέλτικς - Μπουλς 113-101
Τίμπεργουλβς - Θάντερ 104-117
Μπλέιζερς- Χόρνετς 115-112
Κινγκς - Μάτζικ 112-114
Λέικερς - Καβαλίερς 128-99