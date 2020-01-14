Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

Αναλυτικά
02:00 Πίστονς - Πέλικανς
02:00 Πέισερς - Σίξερς
02:30 Σέλτικς - Μπουλς
03:00 Τίμπεργουλβς - Θάντερ
05:00 Μπλέιζερς- Χόρνετς
05:00 Κινγκς - Μάτζικ
05:30 Λέικερς - Καβαλίερς
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠAΡΜΑ 2vs
LECCE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 1vs
ΑΕΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2vs
ΟΦΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 6
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΜΑ 1vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3vs
ΜΟΝΑΚΟ 3
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
UMANA REYER VENEZIA -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
UNICAJA -vs
JOVENTUT BADALONA -
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -vs
SIG STRASBOURG -
ΑΕΚ -vs
BANDIRMA B.I.K. -
BESIKTAS -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
LIETKABELIS -vs
FILOU OOSTENDE -
MORNAR BAR -vs
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -vs
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -
ΟΡΤΕΖ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
NYMBURK -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΡΟΤΣΝΤΕΙΛ -
ΚΟΒΕΝΤΡΙ -vs
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ -
ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ -vs
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ -
ΜΠΛAΚΠΟΥΛ -vs
ΡΕΝΤΙΝΓΚ -
ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ -
ΜΠΟΛΚΒAΝΤΖΕ ΜΑΡΙAΜ -vs
ΝΤΟΛΕΧΙΝΤΕ ΚΑΡΟΛAΙΝ -
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ -vs
ΚΟΛΑΡΙΝΙ ΑΝΤΡΕΑ -
ΟΚΑΜΟΥΡΑ ΚΟΥΟΚΑ -vs
ΜΠΑΠΤΙΣΤ ΧΕΙΛΙ -
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ -vs
MONA BARTHEL -
ΡΟΣΟΛ ΛΟΥΚΑΣ -vs
ΛΑΜΑΣΙΝ ΤΡΙΣΤΑΝ -
ΜΠΟΛΣΟΒΑ ΖΑΝΤΟΙΝΟΦ ΑΛΙΟΝΑ -vs
ΟΖΓΚΕΝ ΠΕΜΡΑ -
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ -vs
ΤΟΡΠΕΓΚAΡΝΤ ΜΙΧΑΕΛ -
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ -vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ -
ΜAΓΚΕΡ ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ -vs
MATTHEW EBDEN -
JAQUELINE CRISTIAN -vs
ΤΡΕΒΙΣAΝ ΜΑΡΤΙΝΑ -
ΚAΜΚΕ ΤΟΜΠΙΑΣ -vs
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ -
YSALINE BONAVENTURE -vs
ΠAΡΙ ΝΤΑΙAΝ -
ΛΟΡΕΝΤΖΙ ΠAΟΛΟ -vs
ΜΕΝΕΝΤΕΖ-ΜΑΣΕΙΡΑΣ ΑΝΤΡΙAΝ -
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ -vs
ΛAΤΣΚΟ ΛΟΥΚΑΣ -
ΓΚΟΜΠΟΣ ΝΟΡΜΠΕΡΤ -vs
JUAN PABLO FICOVICH -
DENISA SATRALOVA -vs
HAN XIN-YUN -
ΦΕΡΕΙΡΑ ΣΙΛΒΑ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΟ -vs
ΛΟΠΕΖ-ΠΕΡΕΖ ΕΝΡΙΚΕ -
ΒΕΓΚΕΛ ΣΤΕΦΑΝΙ -vs
ΓΙΑΚΟΥΠΟΒΙΤΣ ΝΤΑΛΙΛΑ -
ΣΚΟΥΛΚΕΙΤ ΤΡΙΣΤΑΝ -vs
JUAN VARILLAS -
ΚΑΛΙΝΙΝΑ ΑΝΧΕΛΙΝΑ -vs
ΝΙΚΟΥΛΕΣΚΟΥ ΜΟΝΙΚΑ -
ΜΑΡΤΙΝΕΖ ΠΟΡΤΕΡΟ ΠΕΝΤΡΟ -vs
ΛΕΝΖ ΧΟΥΛΙAΝ -
ΜΠΟΥΣAΡΝΤ ΕΖΕΝΙ -vs
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ -
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ -vs
MARTIN KLIZAN -
ΤΟΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ΡAΙΝΑ ΑΝΚΙΤΑ -
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ -vs
ΙΝΓΚΛΙΣ ΜAΝΤΙΣΟΝ -
ΣΑΜΣΟΝΟΒΑ ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ -vs
ΛΟΥ ΖΙΑ-ΖΙΝΓΚ -
ΓΙΑΝΓΚ ΝΤΟΝΑΛΝΤ -vs
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ -
ΜΠΡΟΑΝΤΙ ΛΙΑΜ -vs
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ -
MATS MORAING -vs
ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΖ ΖΟAΟ -
MARIA OSORIO SERRANO -vs
ΚΟΣΤΙΤΣ ΝΑΤAΛΙΑ -
ΦΑΜΠΙAΝΟ ΤΟΜΑΣ -vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ -
ΚΟΤΣΙΑΡΕΤΟ ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑ -vs
ΣΚΟΥΦΣ ΜΠΙΜΠΙAΝΕ -
DANIEL ELAHI GALAN -vs
ΜΠAΛΝΤΙ ΦΙΛΙΠΟ -
ΛΙ ΖΕ -vs
DUDI SELA -
ALEXANDRA KRUNIC -vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ -
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ -vs
BERNARD TOMIC -
ΧΟΓΚΕΝΚΑΜΠ ΡΙΤΣΕΛ -vs
WANG XIYU -
ΝΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΦΡΑΝΣΕΣΚΑ -vs
ΓΚΡAΜΠΧΕΡ ΤΖΟΥΛΙΑ -
ΣΑΒΙΝΙΚ ΒΑΛΕΡΙΑ -vs
ΜΠAΙΝΣ ΝAΙΚΤΑ -
ΒΑΝ ΝΤΕ ΤΖΑΝΤΣΧΟΥΛΠ ΜΠΟΤΙΚ -vs
ΛΕΣΤΙΕΝ ΚΟΝΣΤAΝΤ -
ΛΟΤΝΕΡ ΑΝΤΟΝΙΑ -vs
ΚAΒΑ ΚΑΤΑΡΖΙΝΑ -
ERNESTS GULBIS -vs
ΚΡΕΣΙ ΜΑΞΙΜ -
ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΚΟΡΙΑ -vs
ΡΑΜΑΝAΘΑΝ ΡΑΜΚΟΥΜAΡ -
ΚAΒΣΙΤΣ ΜΠΛΑΖ -vs
JAY CLARKE -
ΓΚAΤΟ-ΜΟΝΤΙΚΟΝΕ ΤΖΙΟΥΛΙΑ -vs
ΛΙΟΥ ΦAΝΓΚΤΖΧΟΥ -
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ -vs
ΣΕΙΜΠΟΟΥΘ ΓΟΥAΙΛΝΤ ΤΙAΓΚΟ -
ΝΤΙ ΓΚΙΟΥΣΕΠΕ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΟΣΟΥΙΓΚΕ ΓΟΥAΤΝΕΙ -
ΜΟΤ ΜΠΛΕΙΚ -vs
ΣΟΟΥΖΑ ΠΕΝΤΡΟ -
ΦΛΙΝΚ ΒΑΡΒAΡΑ -vs
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ -
ΑΙAΒΑ ΝΤΕΣΤAΝΕ -vs
ΡΑΚΧΙΜΟΒΑ ΚΑΜΙΛΑ -
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ -vs
ΜΟΥΡΑΜAΤΣΟΥ ΧΙΧΙΡΟ -
MATTHIAS BACHINGER -vs
JASON KUBLER -
ΒΙΟΛΑ ΜΑΤΕΟ -vs
NICOLA KUHN -
MAIAR ABDELAZIZ -vs
ΛΙ ΑΝ -
ΣΤΑΚΟΒΣΚΙ ΣΕΡΓΚΕΙ -vs
ΡΟΛΑ ΜΠΛΑΖ -
ΠΕΡΕΖ ΕΛΛΕΝ -vs
YANINA WICKMAYER -
ΤAΜΠΕΡΝΕΡ ΚAΡΛΟΣ -vs
ΧAΝΦΜΑΝ ΓΙAΝΙΚ -
NICOLE GIBBS -vs
ΜΠΟΥΣΚΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ -
ΜΠΟΓΚΝΤAΝ ΑΝΑ -vs
IVANA POPOVIC -
ΧΟΑΝΓΚ ΑΝΤΟΥAΝ -vs
ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ -
ΚΟΣΤΟΒΑ ΕΛΙΤΣΑ -vs
HARRIET DART -
ΖΑΠAΤΑ ΜΙΡAΛΕΣ ΜΠΕΡΝΑΜΠΕ -vs
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ -
ΤΖΑΝΤΡΑΜΟΥΛΙΑ ΟΛΙΒΙΑ -vs
ΜΠΕΛΙΝΤΑ ΒΟΛΚΟΚ -
ΜΠΟΥΡΧΙΕΡ, ΧAΡΙ -vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ -
ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣAΝΤΑ ΦΕ -vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚAΛΙ -
ZILINA -vs
SPORT PODBREZOVA -
Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται με επτά αναμετρήσεις και το gazzetta.gr μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.
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02:00 Πίστονς - Πέλικανς
02:00 Πέισερς - Σίξερς
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03:00 Τίμπεργουλβς - Θάντερ
05:00 Μπλέιζερς- Χόρνετς
05:00 Κινγκς - Μάτζικ
05:30 Λέικερς - Καβαλίερς