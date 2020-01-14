Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

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Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται με επτά αναμετρήσεις και το gazzetta.gr μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.  

Αναλυτικά

02:00 Πίστονς - Πέλικανς
02:00 Πέισερς - Σίξερς
02:30 Σέλτικς - Μπουλς
03:00 Τίμπεργουλβς - Θάντερ
05:00 Μπλέιζερς- Χόρνετς
05:00 Κινγκς - Μάτζικ
05:30 Λέικερς - Καβαλίερς

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