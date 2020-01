Ο παίκτης των πρωταθλητών του ΝΒΑ έπεσε στο παρκέ και βρέθηκε πολύ κοντά αν όχι πάνω στον κόσμο που καθόταν στην πρώτη σειρά. Εκεί εντόπισε τον γιο του, που παρακολουθούσε το παιχνίδι και φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία να του δώσει ένα φιλί.

Δείτε το βίντεο:

Kyle Lowry found his son in the crowd pic.twitter.com/Pd5z0QtF4w

— ESPN (@espn) January 13, 2020