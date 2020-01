Κούζμα: «Όλοι στους Λέικερς κάτι θέλουν να αποδείξουν» (pic)

Ο Κούζμα κάθε φορά που του δίνεται η ευκαιρία δείχνει έτοιμος να την εκμεταλλευτεί και αυτό έκανε και κόντρα στους Θάντερ, με όλους τους σταρ της ομάδας του εκτός. Ο νεαρός, που σύμφωνα με τον Τύπο έχει μπει στο... στόχαστρο του ΛεΜπρον για ανταλλαγή, κάνει πολύ καλή σεζόν και κάθε φορά που παίρνει ευκαιρία θέλει να δείχνει τι είναι ικανός να κάνει.

Ο παίκτης των Λέικερς σχολίασε την ομάδα του Λος Άντζελες και το πως αντιδρά στις απώλειες βασικών παικτών της.

«Όλοι σε αυτή την ομάδα έχουν κάτι να αποδείξουν. Ο AD προσπαθεί να πάρει ένα δαχτυλίδι. Ο Μπρον να κερδίσει ένα στο Λος Άντζελες. Εγώ προσπαθώ να αποδείξω τι είμαι ικανός να κάνω ως βασικός. Ο Ντουάιτ να διορθώσει τα λάθη του. Δεν παίρνουμε τα παιχνίδια ελαφρά την καρδία. Είμαστε ένα γκρουπ δεμένο που βγαίνει έξω και θέλει να κυριαρχεί στα παιχνίδια».

The Lakers have their own motivation for this season. pic.twitter.com/Lls7YDQgfY

— SportsCenter (@SportsCenter) January 12, 2020