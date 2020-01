Το ματς είχε κριθεί: Οι Νετς θα κέρδιζαν το ματς με 108-86 αλλά ο Ουότσον της Ατλάντα προσπάθησε να σκοράρει χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Μέγα λάθος! Τον περίμενε στη... γωνία ο Τζάρετ Άλεν, ο οποίος τον φιλοδώρησε με ένα μεγαλοπρεπέστατο μπλοκ!

Μάλλον ο παίκτης των Χοκς θα το... ξανασκεφτεί να πάει σε layup σε garbage time.

No free buckets not even in garbage time pic.twitter.com/p8C9Qcfzcp

— NBA Central (@TheNBACentral) January 13, 2020