O Ίρβινγκ επέστρεψε μαζί με τις... ντρίμπλες του (vid)

Ο Κάιρι Ίρβινγκ επέστρεψε και... χαζεύει αντιπάλους.
Ο σούπερ σταρ των Νετς φαίνεται ότι δεν επηρεάστηκε στο ελάχιστο από την αποχή του.
Kyrie's back and in his bag. pic.twitter.com/aTd9ZEUshj
— NBA (@NBA) January 12, 2020
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 1vs
ΑΕΚ 0
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
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ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2vs
ΟΦΗ 0
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ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 6
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ΡΟΜΑ 1vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2
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ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3vs
ΜΟΝΑΚΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 105vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 74
ΤΕΛΙΚΟ
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 73
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ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 93
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ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 83
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ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
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ΡΕΚΟΡΝΤ ΜΠΙΕΛΣΚΟ ΜΠΙΑΛΑ -vs
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Ο Ίρβιγνκ επέστρεψε στα παρκέ και είναι σαν να μην έλειψε μια μέρα.
Ο Κάιρι Ίρβινγκ επέστρεψε και... χαζεύει αντιπάλους.
Ο σούπερ σταρ των Νετς φαίνεται ότι δεν επηρεάστηκε στο ελάχιστο από την αποχή του.
Kyrie's back and in his bag. pic.twitter.com/aTd9ZEUshj
— NBA (@NBA) January 12, 2020