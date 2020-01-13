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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑBrooklyn Nets
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O Ίρβινγκ επέστρεψε μαζί με τις... ντρίμπλες του (vid)

O Ίρβινγκ επέστρεψε μαζί με τις... ντρίμπλες του (vid)

O Ίρβινγκ επέστρεψε μαζί με τις... ντρίμπλες του (vid)

Ο Ίρβιγνκ επέστρεψε στα παρκέ και είναι σαν να μην έλειψε μια μέρα.

Ο Κάιρι Ίρβινγκ επέστρεψε και... χαζεύει αντιπάλους. 

Ο σούπερ σταρ των Νετς φαίνεται ότι δεν επηρεάστηκε στο ελάχιστο από την αποχή του.

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