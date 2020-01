Ο Βινς Κάρτερ στην τελευταία του παράσταση στο Μπρούκλιν, γνώρισε την αγάπη και τη ζεστασιά των φίλων των Νετς. Στα 42 του χρόνια ο σούπερ σταρ των Χοκς συνεχίζει να γράφει ιστορία στα παρκέ του ΝΒΑ κι ο κόσμος δείχνει πόσο τον σέβεται.

Brooklyn shows love to former Net @mrvincecarter15 as he checks in for his last game at @barclayscenter! pic.twitter.com/H6CAiIx7Io

— NBA (@NBA) January 12, 2020