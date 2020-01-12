Ντράμοντ: Πέταξε την μπάλα στο κεφάλι του Γκάφορντ και αποβλήθηκε! (vid)

Ο Ντάνιελ Γκάφορντ έβαλε καλάθι μπροστά από τον Αντρέ Ντράμοντ - όχι, δεν κάρφωσε - και έβγαλε μια κραυγή.
Αυτό δεν άρεσε στον παίκτη των Πίστονς, που μόλις πήρε την μπάλα, τού την πέταξε στο κεφάλι!
Αποτέλεσμα; Ο διαιτητής να τον αποβάλει αμέσως!
ΠΑΟΚ -vs
ΑΕΚ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΟΦΗ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΡΟΜΑ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -
ΙΩΝΙΚΟΣ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΟΦΗ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΑΕΚ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -vs
ΜΠΡΕΣΙΑ -
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -vs
ΣΠΑΛ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΒΕΡΟΝΑ -vs
ΤΖΕΝΟΑ -
ΡΟΜΑ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -
ΙΩΝΙΚΟΣ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 139vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 140vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 99vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 110vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 109vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 103vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 101vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 122
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -vs
ΝΑΝΤ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
OSC LILLE -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
ΒΕΡΟΙΑ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
JOVENTUT BADALONA -
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -vs
REAL BETIS -
ΜΙΛAΝΟ -vs
DE LONGHI TREVISO -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
RED OCTOBER CANTU -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
ALMA TRIESTE -vs
UMANA REYER VENEZIA -
SASSARI -vs
ΒΑΡΕΖΕ -
ORIORA PISTOIA -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -
OGM ORMANSPOR -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΤΟΦΑΣ -vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -
AFYON BELEDIYE -vs
GAZIANTEP -
CD UNIONISTAS -vs
ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ -
ΚΑΣΕΡΕΝΟ -vs
ΕΙΜΠAΡ -
MONTANESA ESCOBEDO -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΝΤΕ ΛΟΣ ΡΕΓΙΕΣ -vs
ESPANYOL -
REAL JAEN -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
ΜΕΡΙΔΑ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΣΕΟΥΤΑ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΜΠΑΡΑΚAΛΝΤΟ -vs
ΒΑΓΙΕΚAΝΟ -
AN GIANG -vs
ΣAΝΑ ΚΑΝ ΧΟΑ -
ΝΑΚΧΟΝ ΡΑΤΣAΣΙΝΑ -vs
MASTER 7 -
REDLANDS UNITED -vs
ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝAΙΤΣ -
ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
KFC UERDINGEN 05 -
RAYONA DINAMO U21 -vs
FK KF -
ΒΑΝΤΟΥΖ -vs
ΜΠΡΑΟΥΝΣΒAΙΓΚ -
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
ΑΝΝΟΒΕΡΟ -
ΚΑΙΖΕΡΣΛAΟΥΤΕΡΝ -vs
ΑΑΡAΟΥ -
ΧAΛΤΕΡΝ -vs
WIEDENBRUCK -
KOLOMYAGI -vs
ΖΒΕΖΝΤΑ ΣΕΝΤ ΠΕΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΑΛΕΜΑΝΙΑ ΑΑΧΕΝ -vs
ΚΡΕΙ -
ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ -vs
ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ -
TOPOL DNIPRO -vs
SKORUK TOMAKOVKA -
VYBORZHANIN -vs
BALTAVTO -
ΟΝΣΕ ΚAΛΝΤΑΣ -vs
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΕΙΡΑ -
Ο Αντρέ Ντράμοντ δεν... σηκώνει και πολλά πολλά και δεν δίστασε να πετάξει την μπάλα στο κεφάλι του αντιπάλου του!
Ο Ντάνιελ Γκάφορντ έβαλε καλάθι μπροστά από τον Αντρέ Ντράμοντ - όχι, δεν κάρφωσε - και έβγαλε μια κραυγή.
Αυτό δεν άρεσε στον παίκτη των Πίστονς, που μόλις πήρε την μπάλα, τού την πέταξε στο κεφάλι!
Αποτέλεσμα; Ο διαιτητής να τον αποβάλει αμέσως!