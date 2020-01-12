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Ντράμοντ: Πέταξε την μπάλα στο κεφάλι του Γκάφορντ και αποβλήθηκε! (vid)

Ντράμοντ: Πέταξε την μπάλα στο κεφάλι του Γκάφορντ και αποβλήθηκε! (vid)

Ντράμοντ: Πέταξε την μπάλα στο κεφάλι του Γκάφορντ και αποβλήθηκε! (vid)

Ο Αντρέ Ντράμοντ δεν... σηκώνει και πολλά πολλά και δεν δίστασε να πετάξει την μπάλα στο κεφάλι του αντιπάλου του!

Ο Ντάνιελ Γκάφορντ έβαλε καλάθι μπροστά από τον Αντρέ Ντράμοντ - όχι, δεν κάρφωσε - και έβγαλε μια κραυγή.

Αυτό δεν άρεσε στον παίκτη των Πίστονς, που μόλις πήρε την μπάλα, τού την πέταξε στο κεφάλι!

Αποτέλεσμα; Ο διαιτητής να τον αποβάλει αμέσως!

Andre Drummond EJECTED for throwing ball at Daniel Gafford's head *FULL INCIDENT*

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