Ο Ντέιβις πήρε συνέντευξη από τον Ρόντο! (vid)

Οι Λέικερς δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα κόντρα στην ομάδα της Οκλαχόμα, παρόλο που έλειπαν ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις.

Ο Κάιλ Κούζμα έκανε τρομερή εμφάνιση (36π.) και ο πάγκος έδωσε σημαντική βοήθεια, για να φτάσει στη νίκη η ομάδα του Λος Άντζελες.

Μετά το τέλος του ματς, ο «AD», αφού δεν έπαιξε, ανέλαβε καθήκοντα ρεπόρτερ και πήρε συνέντευξη από τον Ραζόν Ρόντο, ο οποίος τού έκανε πλάκα, λέγοντας πως οι Λέικερς ήταν επιθετικοί, επειδή έλειπε εκείνος.

Rookie reporter @AntDavis23 filled in for the postgame interview and @RajonRondo didn’t hold back pic.twitter.com/xKk3f8S8bU

— Los Angeles Lakers (@Lakers) January 12, 2020