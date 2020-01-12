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Τέιτουμ: Έκανε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του! (vid)

Τέιτουμ: Έκανε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του! (vid)

Τέιτουμ: Έκανε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του! (vid)

Ο Τζέισον Τέιτουμ ήταν απλά μαγευτικός κόντρα στους Πέλικανς και πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του!

Ο 21χρονος φόργουορντ οδήγησε τους Σέλτικς στην εμφατική νίκη επί των Πέλικανς με 41 πόντους (10/13δ., 6/9τρ., 3/3β.), κάνοντας έτσι νέο ρεκόρ πόντων στο ΝΒΑ.

Δείτε την τρομερή του εμφάνιση!

Jayson Tatum makes franchise history in Pelicans vs. Celtics | 2019-20 NBA Highlights

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