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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑ
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Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται με 7 αναμετρήσεις και το gazzetta.gr σας μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.  

Το πρόγραμμα

00.00 Ρόκετς - Τίμπεργουλβς
02:00 Σέλτικς - Πέλικανς
02:00 Πίστονς - Μπουλς
03:00 Θάντερ - Λέικερς
03:30 Μάβερικς - Σίξερς
04:00 Νάγκετς - Καβαλίερς
05:00 Μπλέιζερς - Μπακς

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