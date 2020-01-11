Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

Το πρόγραμμα
00.00 Ρόκετς - Τίμπεργουλβς
02:00 Σέλτικς - Πέλικανς
02:00 Πίστονς - Μπουλς
03:00 Θάντερ - Λέικερς
03:30 Μάβερικς - Σίξερς
04:00 Νάγκετς - Καβαλίερς
05:00 Μπλέιζερς - Μπακς
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 91vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 81vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 77vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 80vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 82vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 1vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝ 0vs
ΜΑΡΣΕΙΓ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛAΝΟ 96vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 89vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1vs
ΞAΝΘΗ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 0vs
ΑΡΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΣΤΕΡ 1vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 1vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΛΒΣ 1vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΣΙ 3vs
ΜΠΕΡΝΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 4vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΤΕΝΑΜ 0vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΛΙΑΡΙ 0vs
ΜΙΛΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΤΣΙΟ 1vs
ΝAΠΟΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
INTER 1vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΡΙΣΑ 95vs
ΠΑΟΚ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 79vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 70vs
ΑΕΚ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 71vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 69vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 111vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 111vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 117vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 105vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 116
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 134vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 98vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 109vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 114vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 129
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 106vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 109vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 100
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
GIRONDINS BORDEAUX 1vs
ΛΥΩΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΙAΝ 1vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΜ 2vs
ΡΕΜΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΤΣ 1vs
RC STRASBOURG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΛΟΥΖ 2vs
ΜΠΡΕΣΤ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΖΕ 1vs
ΝΙΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 1vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 0vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 2vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 0vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MONBUS OBRADOIRO 73vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΥΡΘΙΑ 82vs
UNICAJA 74
ΤΕΛΙΚΟ
ZARAGOZA 99vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ 111
ΤΕΛΙΚΟ
BAXI MANRESA 79vs
ΑΝΔΟΡΑ 72
ΤΕΛΙΚΟ
REGGIANA 81vs
GERMANI BAS. BRESCIA 87
ΤΕΛΙΚΟ
FORTITUDO BOLOGNA 77vs
VL PESARO 80
ΤΕΛΙΚΟ
BESIKTAS 91vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 92
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 93vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ 91vs
BANDIRMA B.I.K. 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 94vs
SIGORTAM.NET ITU 83
LIVE
TAMARACEITE 0vs
ΓΡΑΝAΔΑ 1
LIVE
MARBELLA 1vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 1
LIVE
ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ 1vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΡΑΓΟΝΑ 1vs
ΡΕAΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΜΟΡΑ 0vs
MALLORCA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΑΜΠ ΧAΡΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ 1vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΥΡΘΙΑ 2vs
ΜΙΡAΝΤΕΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΟΥΡΘΙΑ 0vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΟΥΓΚΑΛΕΤΕ 0vs
ΜΠΕΤΙΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
EBRO 1vs
ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΓΙΟ ΜΑΧΑΔΑΟΝΤΑ 1vs
TENERIFE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΜΠΙΖA ΕΙΒΙΣΑ 1vs
ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΕΚΛAΝΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ 1vs
ΕΛΤΣΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΝΤΑΧΟΘ 2vs
ΛΑΣ ΠAΛΜΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ 2vs
ΟΥΕΣΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
SESTAO RIVER 0vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 4
ΤΕΛΙΚΟ
CARTAGENA 2vs
ΧΙΡΟΝΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΕΛΒΑ 0vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ 2vs
ΧΕΤAΦΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ 1vs
ΚAΝΤΙΘ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 2vs
GODOY CRUZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 2vs
ΛΟΥΓΚAΝΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΠΛΙΤΣΕ 2vs
ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛAΜΠΕΜ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ 1vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ 7
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΟΜΙΛ ΟΛΣΤΖΙΝ 3vs
ZNICZ BIALA PISKA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΛΕΙΣΝΤΟΡΦ 1919 1vs
ΧΟΡΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 4vs
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ 5vs
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓΚ. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΑΡΤAΚ ΤΡΝAΒΑ 1vs
ΦAΣΤΑΒ ΖΛΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΝΟΒΕΡΟ 0vs
PADERBORN 07 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΡΝΙΚ ΖAΜΠΡΖΕ 2vs
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΡΟΚΣAΡ 1vs
ΚΑΖΙΝΣΜΠΑΡΙΣΙΚΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΠΤΙΚ ΡAΘΕΝΟ 0vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΕΡΧAΟΥΖΕΝ 5vs
HILDEN 2
ΤΕΛΙΚΟ
INTER ZAPRESIC 1vs
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ 2vs
LOKOMOTIVA ZAGREB 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 2vs
ΜΠΛAΟΥ ΒAΙΣ ΛΙΝΤΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
NARVA TRANS 0vs
ΝΟΜ ΚAΛΙΟΥ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΙΙ 0vs
ΑΛΤΓΚΛΙΕΝΙΚΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ 3vs
VORWARTS STEYR 3
ΤΕΛΙΚΟ
SF BAUMBERG 1vs
ΜΠΟΝΕΡ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΞΑΜAΞ 1vs
ΣΤΑΝΤΕ ΟΥΣΧΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ 0vs
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 9
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΧΟΛΤ 2vs
ΧAΛΤΕΡΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
SSV BERGHAUSEN 2vs
FC MONHEIM 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3vs
ΦΕΡΕΝΤΣΒAΡΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΚΕΡΝΗ 1vs
ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ROT-WEISS ESSEN 2vs
ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 6
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 5vs
ΜΠAΓΕΡΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
SBV VITESSE 1vs
ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 0vs
ΜAΙΝΤΖ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1vs
ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 1
Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται με 7 αναμετρήσεις και το gazzetta.gr σας μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.
Το πρόγραμμα
00.00 Ρόκετς - Τίμπεργουλβς
02:00 Σέλτικς - Πέλικανς
02:00 Πίστονς - Μπουλς
03:00 Θάντερ - Λέικερς
03:30 Μάβερικς - Σίξερς
04:00 Νάγκετς - Καβαλίερς
05:00 Μπλέιζερς - Μπακς