Είναι απόλαυση ο Μοράντ.

Ο rookie των Γκρίζλις άλλαξε γνώμη στον αέρα και εκεί που θα έκανε απλό κάρφωμα, επέλεξε να καρφώσει ανάποδα.

Δείτε τι έκανε!

Ja decided to switch it to the reverse mid-air pic.twitter.com/mzmbwmW2R1

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 11, 2020