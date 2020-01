Ντόντσιτς: «Ένιωθα σαν να μην ξέρω μπάσκετ, έχω πολλά να βελτιώσω» (vid)

Μπορεί να είναι εκπληκτικός και να κάνει πράγματα και... θαύματα την φετινή σεζόν, αλλά ο Λούκα Ντόντσιτς είναι μόλις 20 χρονών και είναι σαφές ότι έχει πολλά να μάθει.

Οι Μάβερικς δεν ήταν καλοί κόντρα στους Λέικερς και ο Σλοβένος έχασε την ψυχραιμία του και έσκισε την φανέλα του. Μετά το τέλος του παιχνιδιού και ενώ είχε 25 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, έκανε την αυτοκριτική του και... μας θύμισε το αυτονόητο.

«Έπαιξα πολύ άσχημα. Ένιωθα σαν μην ξέρω πως να παίξω μπάσκετ. Δεν ήμουν εγώ. Πρέπει να βελτιωθώ. Πρέπει να βελτιωθώ σε πολλά πράγματα. Είμαι 20 χρονών, υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνω καλύτερα».

Luka Doncic on how he handles frustration: “I know I can get better. There’s a lot of things. I’m 20 years old. I’ve got a lot of things that I can do better.” pic.twitter.com/jmTgPjTYS1

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) January 11, 2020