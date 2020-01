ΛεΜπρον για Τζόρνταν: «Σημαίνει πολλά να συνδέομαι με το μεγαλείο του» (vid)

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς έγραψε ιστορία κόντρα στους Μάβερικς και το όνομα του μπήκε δίπλα σε αυτό του Μάικ Τζόρνταν για ακόμα μια φορά. Ο «Βασιλιάς» ξεπέρασε τον Air, στα εύστοχα σουτ και πέρασε στην τέταρτη θέση. Αυτό ήταν αρκετό για να κάνει τον Τζέιμς να μιλήσει για το τι σημαίνει για εκείνον να μπαίνει το όνομα του δίπλα σε αυτό του θρύλου του ΝΒΑ.

«Είναι πολύ σπουδαίο να σε συνδέουν με τους κορυφαίους. Είπες το όνομα του Τζόρνταν ... Σημαίνει τόσα πολλά για εμένα κάθε φορά που συνδέομαι με το όνομα του Μάικλ Τζόρνταν, με το μεγαλείο του, με όσα κατάφερε να κάνει για το παιχνίδι. Ελπίζω να συνεχίσω να κάνω εκείνον και όλους τους σπουδαίους περήφανους κάθε φορά που συνδέομαι με εκείνους, καθώς και τους οπαδούς και την οικογένεια μου».

“It means so much to me any time I’m linked to [Michael Jordan’s] name ..."

—LeBron to @Sedano on passing MJ on the all-time FGs made list pic.twitter.com/QOWXiQZ88P

— ESPN (@espn) January 11, 2020