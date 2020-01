Μάβερικς: Ο Καρλάιλ ήταν έξαλλος, αποβλήθηκε και χρειάστηκε να τον κρατήσει ο Ντόντσιτς! (vid)

Οι Μάβερικς ήταν εκνευρισμένοι κόντρα στους Λέικερς και μαζί με τον Λούκα Ντόντσιτς που έσκισε την φανέλα του και ο προπονητής της ομάδας δεν είχε καμία ψυχραιμία.

Ο Καρλάιλ έγινε έξαλλος με τους διαιτητές, πήγε προς το μέρος τους και χρειάστηκε να τον σταματήσει ο Λούκα Ντόντσιτς. Ο προπονητής του Ντάλας αποβλήθηκε από το παιχνίδι και αποχώρησε από το γήπεδο βγάζοντας και το σακάκι του, με τον κόσμο πάντως να τον αποθεώνει.

Luka held Rick Carlisle back after he was ejected, and Mavs fans cheered as Carlisle took off his jacket and walked off. pic.twitter.com/i5MoM6fzzH

— ESPN (@espn) January 11, 2020