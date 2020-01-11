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Κινγκς - Μπακς: Smackdown με την μασκότ του Σακραμέντο από τον Γιάννη και την παρέα του! (vid)

Κινγκς - Μπακς: Smackdown με την μασκότ του Σακραμέντο από τον Γιάννη και την παρέα του! (vid)

Κινγκς - Μπακς: Smackdown με την μασκότ του Σακραμέντο από τον Γιάννη και την παρέα του! (vid)

Αυτή τη φορά ο Γιάννης δεν έπαιξε smackdown με τον Λόπεζ, αλλά εκείνος και όλοι οι συμπαίκτες του την... έπεσαν στη μασκότ των Κινγκς! 

Διαφορετικό ήταν το smackdown των Μπακς στο Σακραμέντο, καθώς ο Γιάννης και η παρέα του, αποφάσισαν να την... πέσουν στη μασκότ των Κινγκ!

 

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