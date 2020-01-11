Κινγκς - Μπακς: Smackdown με την μασκότ του Σακραμέντο από τον Γιάννη και την παρέα του! (vid)

Διαφορετικό ήταν το smackdown των Μπακς στο Σακραμέντο, καθώς ο Γιάννης και η παρέα του, αποφάσισαν να την... πέσουν στη μασκότ των Κινγκ!
Bucks vs. @SlamsonTheLion pic.twitter.com/S5Z8FPpnn5
— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 11, 2020
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 91vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 81vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 77vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 80vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 82vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 1vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝ 0vs
ΜΑΡΣΕΙΓ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛAΝΟ 96vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 89vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 95
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΜΠΕΡΝΛΙ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΚAΛΙΑΡΙ -vs
ΜΙΛΑΝ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΝAΠΟΛΙ -
INTER -vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ -
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -vs
ΑΕΚ -
ΛAΡΙΣΑ -vs
ΠΑΟΚ -
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -
ΑΡΗΣ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
LIVE
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 77vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 78
LIVE
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 89vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 65
LIVE
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 54vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 69
LIVE
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 29vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 45
LIVE
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 16vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 9
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 111vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 111vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 117vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 105vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 116
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 134vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 121
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
GIRONDINS BORDEAUX -vs
ΛΥΩΝ -
ΝΙΜ -vs
ΡΕΜΣ -
ΜΕΤΣ -vs
RC STRASBOURG -
ΤΟΥΛΟΥΖ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΑΝΖΕ -vs
ΝΙΣ -
ΑΜΙAΝ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΚΕΡΚΥΡΑ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -
MONBUS OBRADOIRO -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΜΟΥΡΘΙΑ -vs
UNICAJA -
ZARAGOZA -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
BAXI MANRESA -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
REGGIANA -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
VL PESARO -
BESIKTAS -vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -
GALATASARAY -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -vs
BANDIRMA B.I.K. -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
SIGORTAM.NET ITU -
ΜΟΥΡΘΙΑ -vs
ΜΙΡAΝΤΕΣ -
ΤΑΡΑΓΟΝΑ -vs
ΡΕAΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ -
ΖΑΜΟΡΑ -vs
MALLORCA -
ΚΛΑΜΠ ΧAΡΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΡΕAΛ ΜΟΥΡΘΙΑ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΠΟΡΤΟΥΓΚΑΛΕΤΕ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
EBRO -vs
ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ -
ΙΜΠΙΖA ΕΙΒΙΣΑ -vs
ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ -
ΡAΓΙΟ ΜΑΧΑΔΑΟΝΤΑ -vs
TENERIFE -
ΓΙΕΚΛAΝΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ -vs
ΕΛΤΣΕ -
ΜΠAΝΤΑΧΟΘ -vs
ΛΑΣ ΠAΛΜΑΣ -
SESTAO RIVER -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
CARTAGENA -vs
ΧΙΡΟΝΑ -
ΟΥΕΛΒΑ -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ -vs
ΟΥΕΣΚΑ -
ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ -vs
ΚAΝΤΙΘ -
MARBELLA -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
TAMARACEITE -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 2vs
GODOY CRUZ 2
ΓΚΟΡΝΙΚ ΖAΜΠΡΖΕ -vs
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ -
Αυτή τη φορά ο Γιάννης δεν έπαιξε smackdown με τον Λόπεζ, αλλά εκείνος και όλοι οι συμπαίκτες του την... έπεσαν στη μασκότ των Κινγκς!
Διαφορετικό ήταν το smackdown των Μπακς στο Σακραμέντο, καθώς ο Γιάννης και η παρέα του, αποφάσισαν να την... πέσουν στη μασκότ των Κινγκ!
Bucks vs. @SlamsonTheLion pic.twitter.com/S5Z8FPpnn5
— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 11, 2020