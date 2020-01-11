Το NBA live στο gazzetta.gr

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Oι Μπακς κοντράρονται με τους Κινγκς, ενώ οι Λέικερς παίζουν με τους Μάβερικς. Δείτε την εξέλιξη όλων των ματς του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.

Τα αποψινά ματς

02:00 Ουίζαρντς-Χοκς
02:15 Νικς-Πέλικανς
02:30 Νετς-Χιτ
03:00 Μπουλς-Πέισερς
03:00 Γκρίζλις-Σπερς
04:00 Σανς-Μάτζικ
04:00 Τζαζ-Χορνετς
04:45 Μάβερικς-Λέικερς
05:00 Κινγκς-Μπακς
05:30 Κλίπερς-Ουόριορς

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