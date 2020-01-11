Το NBA live στο gazzetta.gr

Τα αποψινά ματς
02:00 Ουίζαρντς-Χοκς
02:15 Νικς-Πέλικανς
02:30 Νετς-Χιτ
03:00 Μπουλς-Πέισερς
03:00 Γκρίζλις-Σπερς
04:00 Σανς-Μάτζικ
04:00 Τζαζ-Χορνετς
04:45 Μάβερικς-Λέικερς
05:00 Κινγκς-Μπακς
05:30 Κλίπερς-Ουόριορς
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 91vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 81vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 77vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 80vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 82vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 1vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝ 0vs
ΜΑΡΣΕΙΓ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛAΝΟ 96vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 89vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 95
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΜΠΕΡΝΛΙ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΚAΛΙΑΡΙ -vs
ΜΙΛΑΝ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΝAΠΟΛΙ -
INTER -vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ -
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -vs
ΑΕΚ -
ΛAΡΙΣΑ -vs
ΠΑΟΚ -
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -
ΑΡΗΣ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
GIRONDINS BORDEAUX -vs
ΛΥΩΝ -
ΝΙΜ -vs
ΡΕΜΣ -
ΜΕΤΣ -vs
RC STRASBOURG -
ΤΟΥΛΟΥΖ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΑΝΖΕ -vs
ΝΙΣ -
ΑΜΙAΝ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΚΕΡΚΥΡΑ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ΜΟΥΡΘΙΑ -vs
UNICAJA -
MONBUS OBRADOIRO -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ZARAGOZA -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
BAXI MANRESA -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
REGGIANA -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
VL PESARO -
BESIKTAS -vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -
GALATASARAY -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -vs
BANDIRMA B.I.K. -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
SIGORTAM.NET ITU -
ΚΛΑΜΠ ΧAΡΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΜΟΥΡΘΙΑ -vs
ΜΙΡAΝΤΕΣ -
ΤΑΡΑΓΟΝΑ -vs
ΡΕAΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ -
ΖΑΜΟΡΑ -vs
MALLORCA -
ΡΕAΛ ΜΟΥΡΘΙΑ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΠΟΡΤΟΥΓΚΑΛΕΤΕ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
EBRO -vs
ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ -
ΙΜΠΙΖA ΕΙΒΙΣΑ -vs
ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ -
ΡAΓΙΟ ΜΑΧΑΔΑΟΝΤΑ -vs
TENERIFE -
ΓΙΕΚΛAΝΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ -vs
ΕΛΤΣΕ -
ΜΠAΝΤΑΧΟΘ -vs
ΛΑΣ ΠAΛΜΑΣ -
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ -vs
ΟΥΕΣΚΑ -
SESTAO RIVER -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
CARTAGENA -vs
ΧΙΡΟΝΑ -
ΟΥΕΛΒΑ -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ -vs
ΚAΝΤΙΘ -
TAMARACEITE -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
MARBELLA -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
LIVE
ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 0vs
GODOY CRUZ 1
ΓΚΟΡΝΙΚ ΖAΜΠΡΖΕ -vs
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ -
Oι Μπακς κοντράρονται με τους Κινγκς, ενώ οι Λέικερς παίζουν με τους Μάβερικς. Δείτε την εξέλιξη όλων των ματς του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.
Τα αποψινά ματς
02:00 Ουίζαρντς-Χοκς
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03:00 Μπουλς-Πέισερς
03:00 Γκρίζλις-Σπερς
04:00 Σανς-Μάτζικ
04:00 Τζαζ-Χορνετς
04:45 Μάβερικς-Λέικερς
05:00 Κινγκς-Μπακς
05:30 Κλίπερς-Ουόριορς