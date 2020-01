Δυσκολεύτηκε πολύ κόντρα στους Θάντερ ο Χάρντεν.

Ο Μούσιας είχε 17 πόντους με 5/17 σουτ στην ήττα των Ρόκετς με 113-92.

Με το 29.4% που σούταρε έφτασε τις 6 φορές που έχει ποσοστό κάτω από 30% σε ματς μέσα στη σεζόν.

James Harden had just 17 points on 5-17 FG in the Rockets' 113-92 loss to the Thunder on Thursday.

His 29.4 FG pct for the game marked the 6th time he shot under 30% from field in a game this season. pic.twitter.com/lcsfJo5Ubr

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 10, 2020