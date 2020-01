Ο Ουέστμπρουκ φόρεσε ρούχα με τα στατιστικά του με τους Θάντερ! (pics & vids)

Ο «Russ» είναι από τους παίκτες που προτιμά να εκφράζεται μέσα από το στυλ και τα ρούχα του, παρά να μιλάει πολύ.

Και αυτό έπραξε και πριν από την αναμέτρηση των Ρόκετς με τους Θάντερ στην Οκλαχόμα, όπου ήταν αποδέκτης ενός μοναδικού standing ovation.

Ο Ουέστμπρουκ φόρεσε παπούτσια και ρούχα, τα οποία είχαν πάνω τους τα στατιστικά του με την φανέλα των Θάντερ και ένα μεγάλο «Thank you».

Το μπλουζάκι του, λοιπόν, έγραφε «zero regrets» και στην πλάτη τα εξής: 1 ομάδα, 11 σεζόν (2008-19), 821 παιχνίδια, 28.330 λεπτά, 18.859 πόντοι, 6.897 ασίστ, 3.760 ριμπάουντ, 138 triple doubles, 8xAll Star, 1xMVP.

“NO REGRETS” shirt worn tonight by @russwest44 as he returns to OKC for first time.

Tonight @russwest44 is wearing the Why Not Zer0.3 paying homeage to Oklahoma City. The sneakers have his career stats with the Thunder on them. pic.twitter.com/7RodEOfSDi

Russell Westbrook’s Jordans for his first game back in OKC tonight honor his 11 seasons with the @OKCThunder and feature his career stats, the franchise’s colors and a simple “Thank You.”

— Nick DePaula (@NickDePaula) January 10, 2020