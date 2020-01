Ο Τόμπσον έκανε career high και σχεδίασε το σύστημα της ομάδας του! (vid)

Ο παίκτης των Καβαλίερς ήταν εντυπωσιακός με 35 πόντους και 14 ριμπάουντ κόντρα στους Πίστονς, ενώ πάνω στον ενθουσιασμό αποφάσισε να αναλάβει και καθήκοντα προπονητή. Πήρε το πινακάκι, έστησε το σύστημα της ομάδας του για την τελευταία επίεθση, τοποθέτησε και τους παίκτες και έδειξε ότι έχει έτοιμη την επόμενη δουλειά του, αν αποσυρθεί από το μπάσκετ.

Tristan Thompson had himself a night.

Career-high 35 points and he was drawing up plays in the huddle pic.twitter.com/BlSKAE5t4e

— SportsCenter (@SportsCenter) January 10, 2020