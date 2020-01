«Χοντρή» κόντρα Πέρκινς με Ντουράντ στο twitter! (pics)

Ασυγκράτητος ο Κέντρικ Πέρκινς, αλλά αυτή την φορά πήρε την απάντησή του από τον Κέβιν Ντουράντ!

Μπορεί να έχει σταματήσει το μπάσκετ, αλλά συνεχίζει να ασχολείται με αυτό και εκτελεί χρέη αναλυτή στο «ESPN» και άλλα μέσα και δεν διστάζει να πει την γνώμη του.

Ο 35χρονος πρώην ΝΒΑer έγραψε στο twitter πως θα εμφανιζόταν στο Sports Center και θα έλεγε γιατί πίστευε πως ο Ράσελ Ουέστμπρουκ είναι ο καλύτερος παίκτης που έχει φορέσει ποτέ την φανέλα της Οκλαχόμα, αποκαλώντας τον «Mr Thunder».

Ο δημοσιογράφος Μαρκ Ντ' Αμίκο διαφώνησε μαζί του και ο Πέρκινς τού απάντησε, με υπονοούμενο για τον Ντουράντ «Ο Κέβιν άφησε την πόρτα ανοιχτή και ο Ρας την πέρασε». Τότε, ο δημοσιογράφος τού είπε «Νομίζω πως ο Ρας πέρασε την πόρτα "δεύτερος γύρος των playoffs" τρεις σερί φορές» και ο Πέρκινς αποκρίθηκε πως «ο Ντουράντ έχασε στον δεύτερο γύρο, χωρίς τον Ρας εκεί, οπότε τι σημαίνει αυτό;».

Κι εκεί έκανε την εμφάνισή του ο Ντουράντ...

Ο «KD» δεν άφησε τίποτα να πέσει κάτω και του απάντησε: «Ναι, και ο βασικός μας σέντερ (σ.σ. ο Πέρκινς εκείνη την σεζόν) είχε μέσο όρο 2 πόντους και 3 ριμπάουντ στη διάρκεια της σειράς. Έπαιξες σκληρά πρωταθλητή».

Ο Πέρκινς ξεστόμισε: «Σταμάτα, έκανες την πιο αδύναμη κίνηση στην ιστορία του ΝΒΑ! Ήσουν 3-1 στους τελικούς της Δύσης και μετά πας σε εκείνους; Η καρδιά του πρωταθλητή!»

Ο Ντουράντ απάντησε εξίσου... χοντρά, λέγοντας: «Αδύναμο είναι να είσαι βασικός σέντερ, να έχεις καλό χρόνο συμμετοχής, χωρίς παραγωγικότητα. Έπρεπε να δουλέψεις τόσο, όσο εγώ».

In about 30 minutes I’m going to give my opinion on @SportsCenter on why Believe that Russell Westbrook is the best player to have ever put on a Oklahoma City Thunder Jersey!!! He is MR. THUNDER!!!

— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) January 9, 2020