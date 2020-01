Xάρντεν: Το στατιστικό που δείχνει πως το παρακάνει στα τρίποντα! (pic)

Δεν το... τσιγγουνεύεται το τρίποντο ο Τζέιμς Χάρντεν.

Ο Μούσιας που και φέτος είναι πρώτος σκόρερ στο ΝΒΑ με 38.5 πόντους μέσο όρο πλέον μετρά 7 ματς στην καριέρα του με 20 προσπάθειες για τρίποντο.

Όλοι οι άλλοι παίκτες μαζί στην ιστορία του ΝΒΑ έχουν 9. Κανείς από αυτούς τους παίκτες δεν έχει πάνω από 1 τέτοια ματς.

Last night, James Harden had his 7th career game with 20 3-pt FGA.

There have been a TOTAL of 9 games with 20 threes attempted by all other players in NBA history... and no one else has more than one. pic.twitter.com/s4n02irMd1

